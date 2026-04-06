Preminula je cijenjena varaždinska glumica Marija Krpan. Glumila je u brojnim domaćim serijama

Hrvatska kazališna scena ostala je bez istaknute umjetnice. Preminula je Marija Krpan, glumica koja je desetljećima obilježila varaždinsko kazalište i ostavila dubok trag kao jedna od najvažnijih interpretatorica kajkavskog izričaja. Otišla je u 72. godini života, iza sebe ostavivši bogatu karijeru i prepoznatljiv umjetnički pečat.

Rođena 12. kolovoza 1954. u Humu Voćinskom (rođ. Ivezić), svoj je talent pokazala već u mladosti. Još kao gimnazijalka istaknula se kao izvrsna recitatorica, a 1970. godine pobijedila je na „Susretima mladih“. Iste godine ostvarila je i prve kazališne korake kao članica Omladinskog dramskog studija, piše Varaždinski.net.

Njezin dar dodatno je potvrđen 1972. godine, kada je osvojila nagradu na Goranovu proljeću interpretacijom poezije Tina Ujevića. Ipak, profesionalni angažman u tadašnjem kazalištu „August Cesarec“, današnjem Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, započela je 1982. na poziv redatelja Petra Večeka.

Veliku prekretnicu u karijeri doživjela je 1990. godine kada joj je redatelj Vladimir Gerić povjerio ulogu u predstavi „Bogi Ivač“. Upravo ju je ta uloga usmjerila prema kajkavskom repertoaru i otvorila dugogodišnju suradnju s Ljubomirom Kerekešom, koja će obilježiti njezin umjetnički put.

Tijekom godina postala je jedno od zaštitnih lica varaždinske kazališne scene, kako u HNK-u, tako i u Kerekesh Teatru. Publika ju je pamtila po brojnim uspješnicama poput „Bogi Ivač“, „Bogi Ivač znova“, „Skupština“ i „Povratak ratnika“, koje su redovito punile gledališta.

Osim kazališta, ostvarila je i niz televizijskih uloga, pojavljujući se u popularnim domaćim serijama poput Larin izbor, Pod sretnom zvijezdom, Bibin svijet, Mamutica i Zakon ljubavi.

Kolege i publika pamtit će je ne samo po talentu, već i po toplini, skromnosti i neposrednosti. Unatoč velikom uspjehu i statusu prepoznatljive glumice, ostala je jednostavna i bliska ljudima, uvijek odana Varaždinu i njegovoj publici. Njezinim odlaskom varaždinska i hrvatska kultura izgubile su snažan i autentičan glas, no njezine uloge i dalje će živjeti kroz uspomene publike i bogatu kazališnu ostavštinu.