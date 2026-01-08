Manekenka proživjela zastrašujuće iskustvo na zabavi za odrasle: Evo kako danas izgleda

Gotovo godinu dana nakon što je pronađena na rubu smrti uz cestu u Dubaiju, ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk (21) ponovno uči hodati. Njezin put oporavka, obilježen s deset teških operacija i neizbrisivim fizičkim i psihičkim ožiljcima, priča je o nevjerojatnoj otpornosti, ali i o misteriju koji do danas nije razriješen i zločinu za koji nitko nije odgovarao.

U ožujku 2025. godine, svijet je potresla vijest o nestanku mlade kreatorice sadržaja za odrasle. Nakon deset dana potrage, pronađena je u nesvijesti s katastrofalnim ozljedama: slomljenom kralježnicom, višestrukim prijelomima ruku i nogu te stravičnom ozljedom glave. Kako je njezina majka kasnije otkrila, napadači su joj nožem zarezali lice i djelomično skalpirali tjeme, piše The Tab.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Slučajan pad ili brutalni napad?

Dok se Marija u bolnici borila za život, u javnosti su se pojavile dvije potpuno oprečne verzije događaja. Službena policijska istraga u Dubaiju zaključila je kako je riječ o "nesretnom slučaju". Prema toj verziji, Marija je sama ušla na gradilište u izgradnji i pala s velike visine, a njezine ozljede su posljedica tog pada. Sumnje u ovu priču odmah su se pojavile, a neurokirurg koji ju je liječio odbacio je mogućnost da su takve ozljede mogle nastati slučajnim padom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S druge strane, Marija, koja se zbog teškog potresa mozga ne sjeća samog napada, ispričala je što je prethodilo užasu. Nakon što je propustila let za Tajland, prihvatila je poziv poznanika da ostane u njegovoj hotelskoj sobi, gdje joj je obećano da će joj njegov otac osigurati prijevoz privatnim zrakoplovom. Međutim, situacija je brzo eskalirala. Na zabavi, na kojoj su bili, kako tvrdi, "sinovi bogatih ruskih poduzetnika", postali su agresivni kada je odbila piti i imati seksualne odnose. Oduzeli su joj putovnicu i stvari, a ona je u panici uspjela pobjeći na obližnje gradilište. Posljednje čega se sjeća jest da trči i skriva se, a zatim trenutak kada, ležeći na cesti, moli za pomoć vozača koji se zaustavio.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Iako je Marija identificirala navodne napadače, oni su nakon kratkog ispitivanja pušteni bez optužbi zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Obitelj tvrdi da je ključna snimka nadzornih kamera iz hotela izbrisana, što je dodatno potaknulo sumnje u zataškavanje. Znakovito je i to da su vlasti u Dubaiju pokrile njezine višemilijunske troškove liječenja, ali pod uvjetom da "ne govori ništa što bi bacilo negativno svjetlo na vlasti Emirata", piše Daily Mail.

Oporavak u Norveškoj i novi posao

Nakon devet teških operacija u Dubaiju, Marija je premještena u Norvešku, gdje živi njezina majka, kako bi započela dugotrajan proces rehabilitacije. Provela je mjesece u invalidskim kolicima, a nedavno je na društvenim mrežama podijelila dirljiv video u kojem nasmijana hoda preko snježnog mosta. "Dižem se iz pepela, učim ponovno živjeti i vjerovati", napisala je.

Foto: Social Media/willwest News/profimedia

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

U jednom od svojih obraćanja javnosti, opisala je kako se osjećala na početku. "Doslovno sam se osjećala kao slomljena lutka. Nisam mogla zamisliti svoj budući život, kako ću se nositi s ovim ozljedama, s ovim ožiljkom... Pitala sam se kako ću ikada pronaći ljubav." No, s vremenom je, kaže, njezina percepcija svijeta počela se mijenjati. "Shvatila sam da je najvažnije vaše unutarnje stanje. Uspjela sam zahvaljujući podršci svojih najmilijih i prijatelja. Osjetila sam iscjeljujuću snagu ljubavi."

Danas Marija pronalazi snagu u malim stvarima, podučava šminkanje i aktivna je na društvenim mrežama, dijeleći svoj put oporavka.