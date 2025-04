Ukrajinska manekenka i dalje se bori za život: 'Pristajala na sve izopačenosti i orgije bez limita ljudi'

Ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk (20) pronađena je početkom ožujka u stravičnom stanju. Nepomična i teško ozlijeđena ležala je uz cestu u Dubaiju, a od tog trenutka se nalazi u bolnici te je njezino stanje i dalje kritično. Dok službene vlasti tvrde da je pala s visine na gradilištu, sve je više onih koji sumnjaju u takvo objašnjenje. Marijina obitelj i prijatelji uvjereni su da nije riječ o nesreći, nego o brutalnom napadu. Vjeruju da je pretučena i namjerno ostavljena da umre.

U cijelu priču upleteni su i navodi o radu u svijetu eskort industrije. Marija je navodno imala profil na specijaliziranim stranicama za eskort usluge, ali i aktivan OnlyFans profil, gdje je, prema tvrdnjama poznanika, bila izuzetno otvorena.

Šokantni detalji

Sabina Agalarova, sestra ruskog pjevača, otkrila je šokantne detalje.

"Na njezinom profilu bile su navedene sve moguće orgije i izopačenosti sa znakom plus – što znači da je sve dozvoljeno, bez ograničenja u broju ljudi i aktivnostima. To što su je našli cijelu slomljenu pored ceste, logična je posljedica njenog životnog izbora! Pristajala je da je tako tretiraju! Bilo je zabavno, lagano, a novac je pristizao! I sve to uz podršku majke! Meni je ovo očekivan epilog", izjavila je Sabina.

Maria Kovalchuk

Inače, prije nego što je nestala, Marija je navodno rekla majci da ide na zabavu u luksuzni hotel s novim poznanicima. Aktivistica za ljudska prava Jekaterina Gordon upozorava da se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima organiziraju zabave za bogate gdje djevojke bivaju zlostavljane.

"To su zabave na kojima se djevojke muče, siluju i zlostavljaju za velik novac", kaže Gordon.

Podsjetimo, Marija je u Dubai došla s ambicijom da gradi karijeru modela i influencerice. Na društvenim mrežama prikazivala je luksuzan život, skupocjene hotele i putovanja. No iza glamura, skrivala se mračna strana. U trenutku kada je pronađena, imala je višestruke prijelome ruku, nogu, kralježnice i brojne ozljede po licu. Bila je bez svijesti. Policija još istražuje što se točno dogodilo, no okolnosti su i dalje nejasne.

