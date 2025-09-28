Udala se Selena Gomez: Nakon turbulentne veze od 10 godina s Justinom, pronašla ljubav s producentom

Pjevačica Selena Gomez (33) i glazbeni producent Benny Blanco (37) u subotu su uplovili u bračne vode na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji. Gomez je oduševila u sofisticiranoj vjenčanici koju potpisuje Ralph Lauren. Dizajnerski izbor nije bio slučajan – i Benny se odlučio za odijelo istog modnog imena, što je dodatno naglasilo sklad para.

Na njezinom Instagram profilu osvanule su prve fotografije s proslave, a među gostima su se istaknula brojna poznata lica poput Taylor Swift i Paris Hilton.

Selena i Benny svoju su vezu javno potvrdili krajem 2023. godine, a godinu dana kasnije objavili zaruke. U ožujku 2025. izdali su zajednički glazbeni projekt I Said I Love You First... And You Said It Back, kojim su dodatno potvrdili bliskost u privatnom i profesionalnom životu.

Benny je Seleni poklonio zaručnički prsten koji je sama sukreirala – s markiznim dijamantom, simbolično povezanim s njezinim hitom Good For You. U objavi na društvenim mrežama tada je napisala: „Zauvijek počinje sada...“.

Prije vjenčanja, par je odvojeno proslavio svoje posljednje dane kao zaručnici. Gomez je s prijateljicama otputovala u Cabo San Lucas, dok je Blanco s ekipom uživao u Las Vegasu. Tijekom boravka u Meksiku, Selena je na jednoj fotografiji pozirala ispred balona s natpisom "Mrs. Levin", aludirajući na Bennyjevo pravo ime: Benjamin Levin.

Iako su detalje svadbe dugo držali podalje od očiju javnosti, u nekim su intervjuima naznačili da planiraju jednostavnu ceremoniju, bez klasičnih elemenata poput prvog plesa. "Ne znam, nekako mi je to neugodno", priznala je Selena u jednom podcastu.

U više navrata govorila je o emocionalnom značaju njihove veze: "Prvi put osjećam da me netko istinski vidi, cijeni i poštuje. To je ono što sam oduvijek tražila." I Benny nije skrivao osjećaje: "Ona je moj najbolji prijatelj, i svaki trenutak s njom čini život boljim", izjavio je u emisiji Howarda Sterna u svibnju 2024.

