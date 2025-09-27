Iscurili detalji o vjenčanju godine: Selena Gomez samo na osiguranje 'puknula' 300 000 dolara

Američka glumica i pop ikona Selena Gomez (33) i njezin zaručnik Benny Blanco (37) započeli su u petak navečer svoje svadbeno slavlje raskošnom večerom u Santa Barbari. Događaj se održao u luksuznoj vili smještenoj u podnožju planina Santa Ynez s pogledom na ocean. Čitava večera bila je organizirana uz stroge sigurnosne mjere, prenosi Daily Mail.

Foto: Profimedia

Gosti su do vile bili dovedeni Mercedesovim autobusima i kombijima koji su ih pokupili ispred hotela u kojima su bili smješteni. Do samog dolaska nisu znali točnu lokaciju večere ni mjesta održavanja same ceremonije jer je par želio zadržati maksimalnu privatnost. Za sigurnosne mjere i diskreciju navodno su izdvojili čak preko 300.000 dolara.

Selena je navodno zablistala u elegantnoj bijeloj haljini na jedno rame, jednostavnog kroja. Kosu je imala podignutu, a svoj izgled upotpunila je decentnim nakitom. Benny se odlučio za klasično crno odijelo i bijelu košulju bez kravate.

Taylor Swift se skrivala od znatiželjnih pogleda

Među gostima se našla i pjevačica Taylor Swift (35), Selenina dugogodišnja prijateljica. U Kaliforniju je stigla privatnim zrakoplovom, a njezin tim koristio je kišobrane kako bi je zaštitio od fotografa prilikom izlaska iz aviona. Na večeri je nosila elegantnu crnu haljinu s dubokim izrezom i svilenim detaljima, a mladencima je donijela poklon u velikoj bijeloj kutiji.

Taylor Swift hides under umbrellas as she arrives for BFF Selena Gomez’s wedding https://t.co/bbxVRtYDto pic.twitter.com/oNSYMXR92V — Page Six (@PageSix) September 27, 2025

Njezino prisustvo odmah je privuklo najveću pažnju, a pojavile su se i glasine hoće li joj se pridružiti i zaručnik, NFL zvijezda Travis Kelce, iako je njegov raspored bio pun zbog utakmice. Taylor je bila smještena u istom luksuznom odmaralištu kao i ostali gosti, a tijekom vikenda viđena je na nekoliko mjesta u Santa Barbari u pratnji svog tima.

Neki tabloidi prenijeli su "insajdersku informaciju" da Selena planira aktivno uključiti Taylor u cijelu ceremoniju kao "flower girl" – izraz koji obično označava malu djevojčicu koja na svadbenoj ceremoniji hoda ispred mladenke i baca latice cvijeća.

