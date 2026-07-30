Udala se šeika, palaču joj 24 sata dnevno čuva policija: Ovako danas živi missica Jelena

Više od dva desetljeća Jelena Bin Drai (47) gradi život i uspješnu poslovnu karijeru u Dubaiju. Nekadašnja Miss Jugoslavije danas vodi nekoliko uspješnih poslovnih projekata u područjima mode, nekretnina, obrazovanja, umjetne inteligencije i medicine te upravlja timovima s više od 120 zaposlenika, piše Stil.

Iako se često povezuje s luksuznim životom, Jelena ističe kako iza njezina uspjeha stoje godine rada, brzog donošenja odluka i spremnosti na izazove.

Nakon dugog medijskog izbivanja, prošle je godine gostovala u emisiji "Sve u 16" na K1 televiziji, gdje je govorila o životu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, obitelji i poslovnim uspjesima.

Morala se prilagoditi životu u Dubaiju

Prisjetila se da joj je trebalo vremena kako bi se naviknula na novu kulturu i pravila ponašanja.

"Kad sam došla, odijevala sam se kao u Milanu - mini suknje i dekoltirane bluze. No ubrzo sam shvatila da, ako želim da me ovdje ljudi poštuju, moram poštovati njihova pravila. Kad sam u Srbiji, odijevam se kako želim, ali u Dubaiju se zna kako se treba odjenuti i ponašati."

Dodala je kako to ne znači da se odrekla mode.

"Volim lijepo izgledati, ali naučila sam da prava elegancija nikada ne vrišti."

Ističe da je način odijevanja dio kulture i poštovanja zemlje u kojoj živi.

"Ako ideš na plažu, možeš odjenuti što želiš. Ako ideš u trgovački centar, trebaš pokazati poštovanje prema zemlji u kojoj živiš. To ne znači da se žena odriče sebe, nego da zna gdje je."

O braku sa Saidom

Godinama su njezin brak pratile brojne glasine, no kaže da se na njih više ne obazire.

"Po novinama se više ne piše da Said svaka tri mjeseca dovodi novu ženu. A što bi rekla moja mama – ja sam mu i previše", našalila se.

Naglašava da u njihovu braku vlada međusobno poštovanje.

"U arapskoj kulturi muškarac ima ulogu zaštitnika, ali ako ste sigurni u sebe, ta vas uloga ne ograničava. Said ima svoju tradiciju, ja svoju. Poštujemo se i nadopunjujemo."

Majka četvero djece i uspješna poduzetnica

Jelena i Said imaju četvero djece – kćer Asju te sinove Hilala, Hamdana i Rašida. Otkrila je da najmlađi sin govori srpski, dok starija djeca taj jezik koriste uglavnom kada im nešto zatreba.

"Kad im nešto zatreba, svi jezici prorade", rekla je kroz smijeh.

Unatoč brojnim poslovnim obvezama, kaže da joj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Dan joj počinje već u šest ujutro, a uz vođenje kozmetičkih salona, dječjeg vrtića, modne marke i humanitarnih projekata nastoji pronaći vrijeme za supruga i djecu.

"U Dubaiju sve funkcionira precizno, ali toplina u obitelji ne može se kupiti ni luksuzom ni pravilima. To se uči kod kuće."

Palaču čuva policija 24 sata dnevno

Prošle godine novinari srpskog Kurira posjetili su Dubai te snimili luksuznu rezidenciju obitelji Bin Drai, kao i neke od njihovih poslovnih objekata, uključujući vrtić, bolnicu i kozmetičke salone.

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Obiteljska palača nalazi se na prestižnoj Palm Jumeirahu i prostire se na nekoliko tisuća četvornih metara. S jedne strane okružuje je cesta, dok s druge izlazi na privatnu plažu. Prema navodima srpskih medija, vrijednost imanja procjenjuje se na nekoliko stotina milijuna dolara.

Na ulazu u kompleks nalazi se kućica za zaštitare, a o sigurnosti obitelji navodno 24 sata dnevno brinu i policijske ophodnje. Visoki zidovi osiguravaju potpunu privatnost, dok je unutrašnjost imanja uređena brojnim palmama, cvijećem i zelenilom.

Demantirala glasine o haremu

Jelena je tijekom godina više puta odbacila tvrdnje da živi u haremu ili da njezin suprug ima više žena.

"Ako tuđe mišljenje o meni nije važno, onda ni moje mišljenje nema nikakvu važnost, a to ne bi trebalo biti tako. Problem je u neobrazovanosti i primitivnim stavovima", poručila je.

Podsjetimo, Jelena Jakovljević ponijela je titulu Miss Jugoslavije 1998. godine, a tri godine kasnije preselila se u Dubai, gdje je izgradila uspješnu karijeru. Sa Saidom bin Draijem vjenčala se 2007. godine, a danas zajedno vode obiteljsko poslovno carstvo i odgajaju četvero djece.