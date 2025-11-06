Jelena Bin Drai prvi put iskreno o braku sa šeikom nakon godina šutnje

Nekadašnja Miss Jugoslavije iz 1998. Jelena Jakovljević, danas poznata kao Jelena Bin Drai, godinama živi u Dubaiju gdje se udala za arapskog biznismena Saida bin Draija i izgradila obitelj i karijeru. Iako se rijetko pojavljuje u medijima, ovoga puta gostovala je u emisiji ''Točno u 16'' kod Roberta Čobana gdje je iskreno govorila o svakodnevici, poslu, odgoju djece i predrasudama koje prate njezin život na Bliskom istoku. U razgovoru je opisala kako izgleda jedan njezin dan, čime se danas bavi i koliko su njezina djeca povezana s majčinim jezikom i zemljom.

''Dok se djeca ne srede i ne krenu u školu, nema spavanja od šest ujutro. Iako ih ispraćaju dadilje, to je u kući prava gužva. Četvero djece, posluga, lupanje vratima... Kad netko traži savjet o čepićima za uši, uvijek mene zove. Na poslu sam od osam do dva. Godinama sam imala vlastitu modnu liniju haljina i dnevne odjeće, ali to je bio skup hobi. Kad je posao konačno počeo donositi zaradu, stigla je pandemija i sve zaustavila. Tada sam se više posvetila medicinskom biznisu, otvorili smo drugu polikliniku i radili u sasvim drugačijim uvjetima", rekla je u emisiji.

Jelena je izgradila ozbiljno ime u Dubaiju

Govoreći o obitelji, otkrila je da u Srbiju dolazi nekoliko puta godišnje, kao i da njezin najmlađi sin Rashid tečno govori srpski, a stariji ga koriste samo kada im nešto treba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jelena i Said bin Drai imaju četvero djece, kćer Asyju te sinove Hilala, Hamdana i Rashida. Iako djeca nose tradicionalna arapska imena, Jelena naglašava da to nije stvar izbora nego kulture. Obitelj Bin Drai živi na Palm Jumeirahu u raskošnoj vili s privatnom plažom i dvorištem koje čuva visoka sigurnost. No, Jelena ističe da im luksuz nije bio prioritet.

Poslovno, Jelena je izgradila ozbiljno ime u Dubaiju. Od modne marke i kozmetičkih salona do obiteljskih poliklinika i privatnog vrtića u kojem dan boravka stoji oko 4.000 eura. Uz to, uvela je i moderne pristupe poput kvantne medicine.

Podsjetimo, Jelena Jakovljević ponijela je titulu Miss Jugoslavije 1998. godine, a tri godine kasnije preselila se u Dubai, gdje je ubrzo postala jedno od najtraženijih modnih lica. Ondje je upoznala Saida bin Draija, s kojim se vjenčala 2007. godine.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prije godinu dana nitko ga nije šljivio niti 1 posto, ali doslovno. Danas? Postao je Trumpova najgora noćna mora