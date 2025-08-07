U Zagrebu je odjednom postalo toplije: Jasno vam je da je 'krivac' ova dama

ZANOSNA NA TRGU /

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Na Trgu bana Josipa Jelačića, u srcu Zagreba, svakodnevica poprima zanimljive prizore – posebno kada je sunčano i kada turisti čekaju početak svoje gradske ture. Dok neki tiho sjede i provjeravaju mobitele, drugi će iskoristiti priliku za brzi ručak ili popraviti šminku prije razgledavanja. U ovom šarenom mozaiku trenutaka posebno su se istaknule dvije djevojke – jedna u sivoj mini suknji i crnoj pripijenoj majici, a druga u upečatljivoj ružičasto-crvenoj haljini sa suncokretom u ruci, sunčanim naočalama i punđom. Gradski ritam očito ima svoju modnu i vizualnu priču – i mi smo je uhvatili.

Pogledajte galeriju i otkrijte kako turisti dočekuju svoje zagrebačke trenutke.

7.8.2025.
14:27
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
