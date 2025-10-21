U ovoj je vili na Jadranu Halid uživao mjesec dana, a koštala ga je pravo bogatstvo

Svoje posljednje mjesece života pjevač Halid Bešlić je proveo uz more – u novoizgrađenoj vili na Pelješcu, mjestu koje mu je postalo utočište i veliko životno ostvarenje. Nažalost, u toj kući, koju je sanjao dugi niz godina, uspio je boraviti tek mjesec dana.

Prema riječima izvora bliskog obitelji, upravo tijekom boravka na hrvatskoj obali, Bešliću se pogoršalo zdravstveno stanje. Sin Dino potom ga je odveo u Zagreb na detaljne liječničke preglede, gdje mu je dijagnosticiran rak jetre.

"Halid se jako radovao toj kući, koja je konačno dovršena početkom godine. Vila mu je predana po principu "ključ u ruke" i koštala ga je 600.000 eura. Cijene na tom dijelu hrvatske obale vrlo su visoke, ali nije žalio novca kako bi sebi i svojoj obitelji osigurao savršeno mjesto za odmor i uživanje", otkrio je izvor. Fotografije možete pogledati OVDJE.

'Prvo i posljednje ljeto'

Iako je uživao u svakom trenutku provedenom uz more, zdravstvene tegobe su ga često prikovale za krevet.

"Ipak, sudbina je imala drugačije planove, pa je umjesto godina, u njoj uživao tek mjesec dana ovoga ljeta. Tako mu je, nažalost, to bilo prvo i posljednje ljeto provedeno u toj kući. Vrlo mu je godilo vrijeme koje je tamo proveo, iako mu se zdravstveno stanje upravo ondje pogoršalo. Trudio se što više odmarati i plivati, no bilo je dana kada bi samo ležao u hladu i nije izlazio. Društvo su mu pravili supruga Sejda, sin Dino, snaha i unuci. Njegov prvi susjed ondje bio je dugogodišnji prijatelj i kolega Šerif Konjević, koji je svakodnevno s njim odlazio na plažu i dolazio mu u kuću", ispričao je za Kurir.

Podsjetimo, Halid se za Pelješac odlučio još u srpnju 2022. godine, kada je ondje prvi put boravio nakon operacije srca, tijekom koje su mu u sarajevskoj bolnici ugrađena dva stenta. Tada je iznajmio kuću za odmor i proveo mjesec dana s obitelji, a to iskustvo ga je toliko oduševilo da je odlučio kupiti vlastiti dom na Jadranu.

