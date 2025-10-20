Pokreće se festival 'Halid Bešlić' i gradi spomen-kuća u čast kralju narodne glazbe

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Nerin Dizdar, zajedno s ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo, Kenanom Magodom, posjetio je danas Knežinu, rodno mjesto legende narodne muzike Halida Bešlića. Tokom posjete razgovaralo se o pokretanju međunarodnog festivala koji bi nosio Halidovo ime, kao i o planovima za izgradnju spomen-kuće posvećene njegovom životu i stvaralaštvu.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Prema najavama, Turistička zajednica Kantona Sarajevo uključit će se u organizaciju festivala kroz kreiranje pratećih sadržaja, dok će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pružiti podršku u realizaciji izgradnje ili obnove objekta namijenjenog kao spomen-kuća.

Pored toga, Općina Sokolac planira dati svoj doprinos kroz unapređenje infrastrukture potrebne za održavanje manifestacija, piše Klix.ba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Knežina zaslužuje oživjeti kroz kulturne i turističke sadržaje koji će istovremeno čuvati sjećanje na našeg Halida Bešlića i jačati život u povratničkim mjestima. Federalno ministarstvo će, u okviru svojih nadležnosti, podržati ovu ideju kroz infrastrukturne i razvojne projekte", poručio je Dizdar.

'Važan kulturni brend'

S druge strane, ministar Magoda je istaknuo da bi budući festival mogao postati važan simbol kulturnog identiteta.

"Festival Halid Bešlić može postati važan kulturni brend koji povezuje Sarajevo, Knežinu i Bosnu i Hercegovinu s publikom iz cijelog svijeta. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, zajedno s Turističkom zajednicom, bit će partner u realizaciji ovog projekta koji nosi snažnu simboliku i kulturnu vrijednost", dodao je.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada ove godine nakon kratke i teške bolesti, a svečana komemoracija i pogreb održali su se 13. listopada u Sarajevu gdje se okupilo sto tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje u Starim Mikanovcima: Njihovi folkloraši najbolji su u cijeloj Hrvatskoj