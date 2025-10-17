Sin jedinac Halida Bešlića objavio poziv na tevhid svome ocu

Dino Bešlić, sin jedinac legendarnog nedavno preminulog pjevača Halida Bešlića, na svom je Instagram profilu podijelio objavu u kojoj je obavijestio prijatelje i pratitelje da će tevhid za njegovog oca biti proučen u nedjelju, 19. listopada u 13:30 sati u Ferhadija džamiji.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Tevhid je obred u islamu koji uključuje molitvu, a obično se obavlja kako bi se duši preminulog olakšao put u drugi svijet.

Ova objava vjerovatno predstavlja poziv za prijatelje i obitelj da dođu i sudjeluju u ovom vjerskom obredu.

Foto: Antonio Balic/imago Stock&people/profimedia

Podsjetimo, Halid Bešlić umro je 7. listopada ove godine nakon kratke i teške bolesti, a svečana komemoracija i pogreb održali su se 13. listopada u Sarajevu gdje se okupilo sto tisuća ljudi.

