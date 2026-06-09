U obitelji Nataše Bekvalac vlada veliko slavlje: 'Dobit ćemo bebu, stiže još jedna Bekvalčeva'

U domu srpske pjevačice Nataše Bekvalac (45) ovih dana vlada posebno vesela atmosfera. Naime, njezina sestra Katarina Šarović uskoro će postati majka, a radosnu vijest Nataša je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Povodom prinove otvoren je šampanjac, a slavlje nije izostalo. Nataša nije skrivala oduševljenje zbog dolaska novog člana obitelji te je sreću podijelila i javno.

"Dobit ćemo bebu! Mama Katarina Šarović rodit će djevojčicu, a mi postajemo tete", napisala je pjevačica, a zatim dodala:

"E pa, stiže još jedna Bekvalčeva, pripremite se, letjet ćemo!"

Foto: Instagram

Velika i povezana obitelj

Nataša Bekvalac poznata je po bliskom odnosu sa svojom obitelji, a često ističe kako su joj upravo sestre najveća podrška. Osim Katarine, uz nju su i sestre Kristina i Dragana, s kojima je iznimno povezana. Mnogi primjećuju i njihovu veliku fizičku sličnost, a zajedničke fotografije redovito izazivaju brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: F.S./PIXSELL

Posebno je poznata Kristina Bekvalac, uspješna modna dizajnerica i stilistica koja već godinama surađuje s Natašom te brine o njezinim modnim izdanjima. Osim što stilizira svoju sestru, Kristina iza sebe ima zapaženu karijeru i suradnje s brojnim poznatim imenima srpske javne scene.