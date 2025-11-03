Nataša Bekvalac o novom albumu i ljubavi: 'Bolne lekcije su bile moje najveće točke rasta'

Pjevačica Nataša Bekvalac (45), godinama jedan od najprepoznatljivijih glasova na glazbenoj sceni, nakon dugog čekanja i mnogih izazova, napokon je predstavila svoj najnoviji album ''Mama''. Bez maski, bez filtera, samo ona, svoja, u potpunosti posvećena stvaranju nečega što je duboko osobno - oduševila je brojnu publiku koja je godinama čekala ovaj trenutak. U razgovoru za Net.hr progovorila je o ljubavi, otkrivajući je li trenutačno zaljubljena, otkrila je s kim bi voljela surađivati na novim glazbenim projektima, a osim toga, podijelila je kako provodi slobodno vrijeme kad nije pred kamerama i na pozornici.

Foto: Nikola Babic

Vaš novi album izazvao je brojne reakcije. Jeste li zadovoljni reakcijama publike?

Kad sam radila album, nisam imala nikakva očekivanja. Radila sam iskreno, jako ogoljeno. Tek nakon godinu dana, kada smo svi zajedno poslušali i odgledali sve što smo napravili, rekla sam: "Wow!" Bila sam jako zadovoljna. No, onda je krenuo strah. Mislim da album nije komercijalan. I to me brinulo jer ipak želim pjevati svojoj publici. Bilo mi je važno da album bude dobar. Nisam imala očekivanja, ušla sam u to s puno rizika. No, kada sam završila album, bila sam sretna i jako zadovoljna s onim što smo napravili. Kad smo pustili album, doslovno sam bila kod kuće, tresla se kao miš i čekala reakcije. Do danas nisam pročitala niti jedan komentar ispod spotova.

Foto: Nikola Babic

No, reakcije su pozitivne...

Jako pozitivne, to su mi rekli, no komentare ne čitam, samo ono što dobijem na Instagramu. Ipak, osjećam pozitivnu energiju, toliko lijepe poruke mi stižu. Uglavnom, rekla bih 80 posto, javljaju mi se, i to ne oko pojedine pjesme, nego zahvaljuju na albumu. Zahvaljuju jer su ih pjesme izdigle u nekim životnim trenucima. Čini mi se da im je album došao kao nekakva terapija.

Koliko Vam je danas važno komercijalno uspjeti, a koliko umjetnički izraziti sebe?

Kad sam radila ovaj album, apsolutno nisam gledala na komercijalni trenutak. Doslovno sam išla kaskaderski u svakom smislu – i s ljubavlju, energijom, novcem. Dala sam sve što imam. Znala sam da ako ovako to uradim, da ću znati da bolje od toga ne mogu i nisam uključivala mozak i kalkulirala hoće li biti trend ili ne. Razmišljala sam srcem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Postoji li pjesma s novog albuma koja je posebno emotivna ili povezana s Vašim osobnim iskustvom?

Sve pjesme su emotivne, ali najteže mi je bilo snimiti "Inat" sa Zoi, jer iako je pjesma modernog ritma, za nas je vrlo intimna. Obradili smo temu koja se generacijski provlači kroz našu obitelj, a to su neki ljudi možda pogrešno shvatili. No važno je da je za nas to značajno.

Postoji li netko iz Hrvatske s kim biste voljeli snimiti duet?

Jako volim vaše izvođače. Vaše, naše, kako god. Imam lijep odnos s Jelenom Rozgom, imali smo zajednički projekt u kojem sam pjevala njezine pjesme, a ona moje. Ako se u budućnosti dogodi dobra pjesma, voljela bih, volim Jelenu.

Foto: Nikola Babic

Rekli ste svojedobno da Vam je velika želja nastupati u zagrebačkoj Areni. Je li taj plan još uvijek živ i kada ga planirate realizirati?

Taj plan je trebao biti ostvaren još prije nekoliko godina kada sam održala veliki koncert u beogradskoj Areni, ali je krenula pandemija. Voljela bih da se koncert napokon održi jer stalno dobivam upite svoje publike. Znam da je pravo vrijeme. Mogu sada održati koncert, ali na način koji ja želim, potrebne su višemjesečne pripreme. Svojoj publici želim priuštiti najbolji doživljaj.

U kojem hrvatskom gradu najviše volite boraviti i zašto?

Volim Zagreb, Split, Zadar... Sve više gostujem u Hrvatskoj i osjećam se jako dobro, kao kod kuće. Trebale su godine da budem prihvaćena. Kada sam započela svoju karijeru nisu me prihvatili onako kako su to napravili u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, ali posljednjih šest, sedam godina osjećam jako dobru energiju od publike.

Foto: Nikola Babić

Je li Nataša Bekvalac trenutačno zaljubljena?

Voljela bih reći da jesam, ali bih lagala. Imam taj osjećaj zaljubljenosti, ali više prema životu nego prema nekom muškarcu. Nemam dečka, nemam supruga...

Smeta li Vam što Vas novinari često ispituju o bivšim ljubavima?

Puno toga imam reći, ali novinari često traže senzacionalne naslove o meni jer misle da je to ono što publika želi. No, griješe. Dosadilo mi je ponavljati iste stvari. Prošlo je skoro osam godina od mog posljednjeg braka.

Što biste rekli da je Vaša najveća životna lekcija iz dosadašnjih iskustava?

Svako iskustvo mi je bilo lekcija, sve mi je bilo potrebno i ništa ne bih izbacila. Bolne lekcije su bile moje najveće točke rasta. Smatram da su svi moji izazovi bili potrebni da bih postala osoba kakva jesam.

Foto: Nikola Babić

Kako danas izgleda Vaš savršen dan? Gdje najviše volite boraviti kad želite mir?

Volim svoju kuću jer je baš onakva kakvu sam oduvijek željela. Najbolji dani su oni kad se opuštamo s obitelji, ne radimo ništa i samo uživamo u zajedničkim trenucima.

Uvijek izgledate besprijekorno. Koliko vremena dnevno posvećujete svojoj njezi?

Gledam da imam kontinuitet, imam neke svoje mjesečne rutine, ali nisu ništa posebno. Pazim na zdravlje i hidrataciju, redovito vježbam, idem u duge šetnje sa psima i trudim se živjeti zdravim životom. Vikendom, kad imam manje vremena, trudim se održati tu disciplinu.

Koji su Vam proizvodi ili rituali nezaobilazni u beauty rutini?

Najvažnija je higijena i njega lica. Ako imam vremena, volim koristiti laser i druge tretmane. No, najbitnija je higijena duha. To je najvažnije i to se vidi na svakom licu. Ti po licu možeš vidjeti koje su emocije najzastupljenije i to niti jedan nož ne može popraviti.

Foto: Nikola Babić

Postoji li neki beauty trik koji ste naslijedili od majke?

Nemam nekakvih trikova. Mama nas je naučila važnosti osobne higijene i to je najvažniji trik. Ono kada vidiš da je osoba čista - u svakom smislu te riječi, to je najvažnije.

Što Vam danas znači pojam ženska snage?

Ženska snaga i ženski krugovi su mi jako važni. Žene nisu svjesne koliko su ti podržavajući krugovi moćna energija. Mene to održava i čini ženom kakvom jesam. Jako je ljekovito kada ste okruženi tom podržavajućom energijom u kojoj nema konkurencije.

I za kraj, koji su Vam planovi za dalje?

Planiram se malo odmoriti, a zatim početi s pripremama za koncert. Želim zakazati taj prvi datum i onda krenuti u realizaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu