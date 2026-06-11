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U javnost izašle dosad neviđene fotografije i privatno pismo princeze Diane

U javnost izašle dosad neviđene fotografije i privatno pismo princeze Diane
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Foto: Philippe Ledru/akg-images/Profimedia

Rijetke školske fotografije i intimna pisma princeze Diane idu na aukciju

11.6.2026.
15:15
Net.hr
Philippe Ledru/akg-images/Profimedia
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U javnost su isplivale rijetke fotografije princeze Diane iz školskih dana te će uskoro biti ponuđene na aukciji. Osim njih, objavljeno je i privatno pismo koje je napisala 1981. godine.

Fotografije i pismo je sačuvala njezina bivša školska kolegica Katherine Hanbury, a na njima se može vidjeti kako princeza Diana uživa u sunčanom vremenu s prijateljicama iz Internata West Heath Girls'School u Kentu. 

Fotografije pogledajte OVDJE.

U javnost izašle dosad neviđene fotografije i privatno pismo princeze Diane
Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia

Među djevojkama na fotografijama nalaze se i glumica Tilda Swinton, poznata po svojoj sposobnosti transformacije te mnogim uspješnim projektima. Osim nje, može se prepoznati i redateljica Joanna Hogg.

Nekoliko fotografija bivšu princezu prikazuju ispred učionice likovne kulture, u dijelu škole poznatom kao "cowsheds" te u blizini sportskih terena. 

Fotografije će biti dio kolekcije koju će Katherine Hanbury ponuditi na aukciji kuće Gorringe's Fine Art and Interiors, koja će se održati u srpnju u istočnom Sussexu u Engleskoj, a procjenjuje se da bi im cijena mogli dostići čak 6000 funti.

Uz fotografije, u kolekciji je i pismo 

Kolekciju je komentirao i stručnjak za knjige i rukopise Albert Radford: "Ova intimna zbirka pruža rijedak uvid u Dianu, princezu od Walesa, prije nego što su dužnost i slava preuzeli glavnu riječ. Vidimo je kao mladu ženu između ljubavi i povijesti, punu nade, spontanu i još uvijek nedovoljno oblikovanu institucijom koja će obilježiti njezin život", rekao je.

Kolekcija uključuje i dosad neobjavljeno pismo koje je Diana napisala u rujnu 1981. godine prijateljici Katherine Hanbury, koja je sadržaj i pokazala javnosti, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s tadašnjim princem Charlesom.

U pismu je otkrila koliko uživa u boravku u Škotskoj te priznala da ne voli London. "Imali smo prekrasan medeni mjesec s beskrajnim suncem i, srećom, mirnim morem. Sada smo u Škotskoj do kraja listopada, što je za nas pravo zadovoljstvo, obožavam provoditi cijele dane na otvorenom i mrzim London!"

"Predivno je biti u braku. Mislim da to sa sigurnošću mogu reći nakon dva mjeseca", dodala je.

U javnost izašle dosad neviđene fotografije i privatno pismo princeze Diane
Foto: Philippe Ledru/akg-images/Profimedia

Charles i Diana vjenčali su se 29. srpnja 1981. godine, a razveli su se 15 godina nakon toga. Princeza Diana je tragično poginula u prometnoj nesreći u Parizu samo godinu dana kasnije. Škola koju je Diana pohađala, West Heath Girls' School zatvorena je 1997. godine.

 

 

Princeza DianaPrinc CharlesAukcija
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