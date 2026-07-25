U bazenu niže uspjehe, a izvan njega osvaja simpatije: Nikola Miljenić otkrio privatnu stranu

Poznato prezime, olimpijska karijera i status jednog od najzgodnijih hrvatskih sportaša - Nikola Miljenić (28) navikao je da ga javnost promatra iz više kutova.

Hrvatski reprezentativac i član zagrebačkog plivačkog kluba Medveščak jedan je od najboljih domaćih sprintera, a specijaliziran je za utrke slobodnim stilom i delfinom. Uz sportske uspjehe, pažnju često privlači i svojim izgledom, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najatraktivnijih domaćih sportaša. U razgovoru za Net.hr otkrio je kako se nosi s tim komentarima, ali i pokazao stranu koju javnost rjeđe ima priliku upoznati - onu izvan treninga, natjecanja i reflektora.

Foto: Privatni album

Svi vas poznaju kao olimpijca, ali kakav je Nikola kada nije na treningu? Kako volite iskoristiti slobodno vrijeme?

Dosta opušten, iskreno. Volim dobru hranu, kavu s prijateljima, navečer seriju. Nisam tip koji mora biti stalno u pokretu - kad imam slobodno, znam se i dobro isključiti. Mislim da je to i dio discipline, ne samo treninzi.

Ljeto je već u punom jeku. Kako ga planirate provesti? Hoće li biti vremena za odmor, putovanja i druženja ili vas čekaju nove sportske obveze?

Ljeto je uvijek kombinacija. Treninzi nastavljaju, ali tempo je malo drugačiji. Volim iskoristiti slobodne dane za more i druženje - punjenje baterija je dio pripreme, ne odmor od nje.

Foto: Privatni album

Postoji li nešto što ljudi nikada ne bi povezali s vama? Neki guilty pleasure, navika ili hobi koji bi ih mogao iznenaditi?

Možda da volim kuhati. Za sportaše bi svi rekli da mora biti samo piletina s rižom - nije daleko od istine, ali ima malo više od toga. Volim napravit dobar steak.

Jeste li svjesni da vas mnoge djevojke smatraju jednim od najzgodnijih hrvatskih sportaša i koliko vam je neobično kada se ponekad više komentira vaš izgled nego sportski rezultati?

Svjestan sam, ali ne razmišljam o tome previše. Fokus mi je na rezultatima i na tome kakav sam kao sportaš i kao osoba vise nego na fizičkom izgledu.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Koliko vremena posvećujete njezi, modi i odabiru odjeće? Imate li neku rutinu koje se držite kada je riječ o njezi kože, prehrani i održavanju forme ili vam je sve to sporedno?

Imam rutinu - hidratacija, san, prehrana. To mi je osnova, ne luksuz. Što se tiče stila, volim biti uredan i prezentabilan ali ne trošim sate na to. Jednostavno, ali s pažnjom.

Kada biste se odlučili počastiti nečim, na što najradije trošite novac? Automobili, satovi, dobra hrana, putovanja ili nešto sasvim peto?

Na iskustva više nego na stvari. Dobra večera, putovanje, nešto što pamtiš. Materijalne stvari me ne vuku toliko.

Foto: Privatna arhiva

U jednom od ranijih intervjua priznali ste da ste godinama bez ozbiljne veze. Je li se to u međuvremenu promijenilo ili je sport i dalje na prvom mjestu?

Malo privatnog života što mi je ostalo čuvam za sebe.

Kakvi ste inače u ljubavi? Biste li za sebe rekli da ste romantičan, nježan, ljubomoran ili možda netko tko se teško zaljubljuje?

Privatnost mi je važna i to je područje o kojem ne govorim javno. Naučio sam da neke stvari vrijede više kada ostanu za sebe.

Foto: Privatna arhiva

Što vas kod djevojke može osvojiti na prvu? Postoji li nešto čemu jednostavno ne možete odoljeti?

Smisao za humor. To je nešto što odmah primijetim kod svake osobe.