U 10 godina braka troje djece: Zvijezde filma 'Toma' slave veliku obljetnicu ljubavi

Srpska glumica Tamara Dragičević i njezin suprug, glumac Petar Benčina, proslavili su godišnjicu braka.

Par koji zajedno ima troje djece - kći Stašu (10) te sinove Lazara (7) i Borisa (2) - vjenčao se 2016. godine, a jučer su obilježili točno deset godina braka, piše Blic. Tom prigodom Tamara se oglasila na Instagramu gdje je podijelila zajedničke fotografije uz kratku poruku: "10 godina.“

Foto: Screenshot/Instagram

Dragičević je hrvatskoj javnosti najpoznatija po ulozi hit filmu 'Toma' gdje je glumila legendarnu pjevačicu Silvanu Armenulić. Njezin suprug također je glumio u filmu.

Njih dvoje već godinama važe za jedan od skladnijih parova u regiji, no glumica je ranije isticala kako njihov život nije idealiziran kao na društvenim mrežama te da se i oni suočavaju s izazovima i svakodnevnim problemima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

U jednom ranijem osvrtu na društvene mreže, Tamara je otvoreno govorila o pritisku “savršene slike” koju ljudi stvaraju online.

"Instagram je paralelni život svih nas, najčešće uljepšan, bez mana, nasmijan, obojen. A to su samo fragmenti naših života“, poručila je tada.

Dodala je i kako ljudi često zaboravljaju da iza savršenih objava stoje stvarne emocije i svakodnevne borbe.

Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

"Dok jedni lajkaju i dive se tom paralelnom životu, drugi u isto vrijeme tuguju, brinu, nesigurni su. Ljudi ne znaju da su to samo fragmenti tuđih života“, istaknula je.

Govoreći iz osobnog iskustva, opisala je i kontrast između onoga što se vidi na društvenim mrežama i stvarnosti.

"Možda objavljujemo nasmijane fotografije dok je realnost potpuno drugačija – djeca plaču, beba vrišti, svi smo umorni i nervozni“, rekla je glumica.

Dotaknula se i čestog pitanja o podjeli obaveza u braku, posebno kada je riječ o djeci, naglasivši da joj smeta formulacija da suprug “pomaže”.

"Kad čujem pitanje: 'Pomaže li mi Petar ?’, ne znam odakle bih počela. Prva pomisao mu bude: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova djeca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dijete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas", rekla je Tamara svojedobrno.