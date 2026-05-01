Treće unuče, 40 godina braka i život bez presinga u Dalmaciji: 'Kad god mogu čuvam unuke'

U svijetu u kojem se glazbeni trendovi mijenjaju brže od godišnjih doba, a medijska eksponiranost često postaje važnija od samog umjetničkog djela, opstati više od tri desetljeća na sceni, ostajući vjeran sebi, pothvat je vrijedan divljenja. Upravo je to put Harija Rončevića, splitskog kantautora koji je svojim pjesmama urezao dubok trag u hrvatsku glazbu, ne mareći za blještavilo estrade, već isključivo za emociju koju prenosi publici. Njegova karijera, satkana od iskrenih stihova, prepoznatljivog mediteranskog zvuka i života posvećenog obitelji, priča je o dosljednosti i umjetničkoj nepotkupljivosti.

Iako njegovo lice nećete često vidjeti u medijima to ne smatra nedostatkom. Dapače, svjesno se drži po strani, uvjeren da je njegova glazba jedini i najvažniji medij komunikacije. Publika to prepoznaje, pa su njegovi koncerti redovito ispunjeni do posljednjeg mjesta, a pjesme su postale zvučna kulisa života mnogih generacija.

Njegova supruga Nelsi njegova je najveća podrška i, kako otvoreno priznaje, neiscrpna inspiracija. Njihova priča započela je u ranoj mladosti.

Foto: Privatna arhiva

Danas, nakon više od četiri desetljeća ljubavi i braka u kojem su dobili sinove Tomu i Marina, njihova veza i dalje je čvrsta kao prvog dana.

Foto: Privatna arhiva

A ovih dana splitski glazbenik ima poseban razlog za slavlje. Dan prije nastupa na nedavno održanom Zagrebačkom festivalu - dobio je treće unuče. Ponosni djed sada ima dva unuka i unučicu, a najstarije unuče ima četiri godine.

Iako je nastup na festivalu prošao zapaženo, Hari priznaje da ga nije ni pogledao.

“Nisam gledao nastup, pa ne znam, pretpostavljam da je bilo sve korektno. Nisam ni sam pogledao snimku”, kaže kroz osmijeh.

No, ovih dana puno mu je važnija obitelj nego reflektori pozornice.

Ljubav koja traje gotovo pola stoljeća

Sa suprugom je zajedno još od srednjoškolskih dana. Ove godine slave 40 godina braka, a zajedno su čak 47 godina. Na pitanje u čemu je tajna takvog odnosa, Hari odgovara jednostavno – u ljubavi i zajedništvu.

Foto: Privatna arhiva

“Tajna je da stvarno voliš tu osobu s kojom si u braku. Da se slažete, da postoji toplina, ljubav i uvažavanje. Kad dođu djeca, da se za tu djecu borimo zajedno. Trudili smo se oko svega, kad ja nisam mogao ona je bila tu i obrnuto”, otkriva tajnu dugovječnog braka.

Posebno emotivno govori o supruzi kao životnoj suputnici:

“Imao sam sreću zaljubiti se u nekog tko je vrijedan baš svakog djelića tvoje pažnje. Onda ne razmišljaš o nekim drugim stvarima jer sve što si zaželio se ostvarilo", ”ističe.

Njihova ljubavna priča inspirirala je i brojne pjesme. Posljednju, “Bajku za dvoje”, izveo je upravo na Zagrebačkom festivalu, a supruzi je posvetio i bezvremenski hit “Moj lipi anđele”, koji je proslavio Oliver Dragojević. Među pjesmama koje su nastale iz te ljubavi su i “Kada jednom ovom zafalin se tilu”, “Kampanel moje ljubavi” i “Danas prid tobon kleknit ću”.

“Ljubav prema unucima ista je kao prema djeci”

Dolazak unuka za Harija je bio jednako snažan emotivan trenutak kao i rođenje vlastite djece.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

“Kad su se rađali unuci, bio sam jednako sretan kao kad su se rodila moja djeca. Nema nikakve razlike. Apsolutno nema razlike između ljubavi prema unucima i ljubavi prema djeci, s tim da sam sada možda ipak malo popustljiviji”, priznaje.

Kad god može, čuva unuke, a upravo su ti trenuci, kaže, jedan od njegovih najvećih užitaka.

Povratak u Dalmaciju i život po vlastitoj mjeri

Zbog supruge je svojedobno napustio Dalmaciju i preselio se u Zagreb, jer je ondje dobila posao. Danas su se vratili korijenima, u Kaštela, blizu sinova – jedan živi ondje, drugi u Splitu.

“To je bila naša intencija, da zbog djece i unuka budemo praktički u istom gradu”, kaže.

Takav život danas mu potpuno odgovara. Ljetni koncerti već su dogovoreni, ali ništa ne forsira.

“Kod mene nema presinga, nikad nije ni bilo.” ističe.

Dani mu prolaze mirno, u ritmu koji sam bira.

“Malo probe s bendom, družim se s prijateljima, idem u šetnju sa ženom, sjednemo uz more i fenomenalno je. Živim neki normalan život. Ne putujemo pretjerano, ne idemo po večerama...”

Jedino kada stvara, povlači se.

“Kad je muza tu, nastojim to maksimalno iskoristiti.” naglašava.

Zdravlje i zahvalnost

Na pitanje o zdravlju odgovara da je dobro, ali zanimljivo dodaje da se Bogu nikad ne zahvaljuje za vlastito zdravlje, nego za zdravlje svojih najmilijih.

Možda upravo u toj jednostavnosti, obitelji i miru leži odgovor zašto Hari Rončević danas djeluje ispunjenije nego ikad – kao glazbenik, suprug, otac i sada već trostruki djed.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni David Attenborough uskoro slavi 100. rođendan: Proslavit će to objavom neviđenih snimki