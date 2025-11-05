Tragedija u srcu Londona: Bliski prijatelj princa Williama stradao u šokantnim okolnostima

Prijatelj princa Williama (43) i princeze Kate (43), Ben Duncan (45), poginuo je nakon što je pao s krova luksuznog hotela u West Endu u Londonu s visine od 30 metara.

Glasnogovornik Metropolitanske policije nakon nesreće je izjavio: "Policija je reagirala na poziv zbog muškarca na krovu zgrade u ulici Cockspur u Westminsteru u 23:02 u četvrtak, 30. listopada. Nažalost, muškarac je pao s visine. Unatoč najboljim naporima londonske hitne službe, proglašen je mrtvim na licu mjesta. Njegova smrt je neočekivana, ali sumnja na kriminal nije postojala", prenosi DailyMail.

Prema izvještajima britanskih medija, Duncan je pohađao University of St Andrews zajedno s Williamom i Kate kada su počeli svoju vezu te je bio dio njihovog užeg kruga prije nego što je postao poznat javnosti kroz televizijske emisije poput "Big Brother".

Družio se s osobama koje pripadaju visokom staležu

Zvijezda "Big Brothera" Josie Gibson, koja je sudjelovala u istoj sezoni kao Duncan, opisala ga je kao "jednog od najoriginalnijih i najsmješnijih ljudi koje sam ikad upoznala". Osim prijateljstva s kraljevskom obitelji, Duncan je imao široku mrežu poznanika, uključujući laburističkog političara Lorda Petera Mandelsona, konzervativca Michaela Portilla i dizajnera Nicka Haslama.

Također je ranije govorio o svom prijateljstvu s Williamom i Kate tijekom studija na University of St Andrews i opisivao je početke njihove veze. Svjedočio je i poznatom trenutku kada je Kate sudjelovala kao model na modnoj reviji na sveučilištu, privukavši pažnju Williama, ali i davao intervjue nakon njihovog vjenčanja koje se održalo 2011. godine.

