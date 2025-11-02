Zbog mira i djece: William i Kate donijeli odluku nakon koje više ništa neće biti isto

Nakon nekoliko izazovnih godina, obilježenih gubicima i zdravstvenim problemima, princ William (43) i Kate Middleton (43) odlučili su unijeti svježinu u svoj život. Tijekom školskih praznika preselili su se u Forest Lodge, elegantnu georgijansku vilu u Windsoru, zajedno sa svojom djecom – princom Georgeom (12), princezom Charlotte (10) i princom Louisom (7).

Prema izvještajima britanskih medija, obitelj se već udomaćila u novom domu, smještenom usred zelenila Windsorskog parka. Izvori bliski paru otkrivaju da su se odlučili maknuti od gradske vreve kako bi stvorili mirnije okruženje za svoju djecu, koja pohađaju školu Lambrook u blizini.

“Preselili smo se jer smo željeli više prirode i mira. Dovoljno smo blizu Londona, ali i dalje imamo osjećaj privatnosti,” izjavila je Kate ranije ove godine za britanske medije.

Par se preselio bliže Kateinim roditeljima

Forest Lodge, georgijanska vila iz 18. stoljeća, nudi obitelji više prostora od prethodnog doma, uključujući osam spavaćih soba, a nalazi se i bliže Katinim roditeljima, Carole i Michaelu Middleton, koji često pomažu u brizi za djecu.

Selidba dolazi nakon turbulentnog razdoblja za britansku kraljevsku obitelj. Samo nekoliko mjeseci nakon što su se 2022. preselili u Adelaide Cottage, obitelj je pogođena smrću kraljice Elizabete II. U naredne dvije godine, William i Kate suočili su se s još težim izazovima – dijagnozama raka kod kralja Charlesa i same Kate. Srećom, princeza je početkom 2025. objavila da je u remisiji, što je izazvalo val podrške javnosti.

U novom domu par planira nastaviti s prepoznatljivo jednostavnim načinom života – bez stalnog osoblja, uz pomoć dadilje Marije Turrion Borrallo koja i dalje pomaže iz manjeg objekta na imanju.

Ipak, oko Forest Lodgea postavljen je sigurnosni pojas dug gotovo četiri kilometra, što je izazvalo nezadovoljstvo lokalnih stanovnika, koji su zbog toga izgubili pristup dijelu Windsorskog parka.

