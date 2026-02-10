FREEMAIL
IZNENADNA SMRT /

Tragedija dječje filmske zvijezde: Preminuo u 34. godini nakon bolesti

Tragedija dječje filmske zvijezde: Preminuo u 34. godini nakon bolesti
Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia

Glumac je tjedan dana prije smrti završio u bolnici zbog snažnih bolova

10.2.2026.
15:05
Hot.hr
The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia
Bivši američki dječji glumac Blake Garrett (33) preminuo je u svom domu u Tulsi u saveznoj državi Oklahomi, a vijest o njegovoj smrti potresla je obitelj i obožavatelje filma koji ga je proslavio.

Iznenadna bolest prije smrti

Prema riječima njegove majke Carol Garrett, koje prenosi portal Deadline, glumac je tjedan dana prije smrti hitno hospitaliziran zbog snažnih bolova. Liječnici su mu dijagnosticirali herpes zoster, virusnu infekciju poznatu po bolnom osipu i mogućim neurološkim komplikacijama.

Majka je izrazila brigu da je pokušaj ublažavanja bolova samoinicijativnim liječenjem mogao dovesti do tragične nesreće. Službeni uzrok smrti još nije potvrđen te se čeka nalaz obdukcije.

Uloga koja ga je proslavila

Blake Garrett bio je američki bivši dječji glumac koji je svjetsku prepoznatljivost stekao u obiteljskoj komediji “Kako jesti pržene crve” iz 2006. godine. U filmu je glumio Pluga, člana skupine dječaka koji maltretiraju glavnog junaka i izazivaju ga na neobičnu okladu. Glumačka postava filma 2007. godine osvojila je nagradu Young Artist Award za najbolji mladi ansambl u igranom filmu.

Početak karijere na kazališnim daskama

Rođen kao Nolan Blake Garrett 14. rujna 1992. u Austinu u Teksasu, glumom se počeo baviti već s osam godina. Nastupao je u kazališnim produkcijama poput “Čarobnjaka iz Oza”, “Annie” i “Briljantina”, a igrao je i Charlieja Browna u kazališnoj adaptaciji “Peanutsa”. Kao dječak pridružio se međunarodnoj turneji spektakla “Barney’s Colorful World”, s kojom je nastupao u arenama diljem svijeta.

Povlačenje iz javnosti i novi život

Nakon filmskog uspjeha odlučio se povući iz svijeta glume i živjeti izvan fokusa javnosti. Posljednje tri godine živio je u Tulsi gdje je, prema riječima obitelji, vodio miran i stabilan život te bio posvećen zdravim navikama. Obitelj sada očekuje službene rezultate istrage koji bi trebali razjasniti okolnosti njegove iznenadne smrti.

