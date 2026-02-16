Tony Cetinski otkrio trenutak kad je izgubio kontrolu na pozornici

Hrvatski pjevač i kantautor Tony Cetinski (56) predstavio je novu pjesmu, emotivnu baladu koja u središte stavlja bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Riječ je o singlu 'Budi mi sreća', čiji videospot donosi osobniju notu jer se u njemu prvi put pojavljuje njegova supruga Dubravka Cetinski.

Intimna premijera na Valentinovo

Spot je premijerno prikazan na Valentinovo, a obilježava ga topla, intimna i gotovo filmska atmosfera. Cetinski ističe da je riječ o projektu kakav publika na ovim prostorima dosad nije imala prilike vidjeti. U javnim nastupima često naglašava kako mu je važna autentičnost, pa i u ovom projektu spaja profesionalno i privatno.

O vjeri i promjeni životnog smjera

U razgovoru za emisiju More milosrđa na Laudato TV otvoreno je govorio o duhovnoj prekretnici iz 2019. godine. Kaže da se s etiketom zvijezde ne poistovjećuje te da glazbu ne doživljava kao sredstvo slave, nego kao poziv i radost.

“Osjećam se kao zvijezda samo kad mogu nekome pomoći, kad vidiš osmijeh na tuđem licu, osobito na dječjem”, poručio je, dodajući da mu je upravo ta perspektiva promijenila pogled na karijeru dugu više od tri desetljeća.

Trema usred tisuća ljudi

Prisjetio se i neobičnog trenutka s duhovnog koncerta u Areni Zagreb, gdje je pred tisućama vjernika osjetio iznenadnu tremu. Za svaki slučaj imao je tekst pjesme uz sebe, no u ključnom trenutku nije ga uspio pronaći.

“Osjećao sam se kao da nikad nisam nastupio. Tražio sam šalabahter po podu, ali bio je prekriven laticama ruža”, otkrio je. Kaže da ga je to iskustvo podsjetilo na poniznost i potrebu da se usredotoči isključivo na zadatak.

Danas s dubljom vjerom

Nakon nastupa osjetio je potrebu obratiti se publici, svjestan, kako kaže, koliko mu je Bog blizu unatoč slabostima i pogreškama. Danas živi drukčije, s naglašenijom povezanošću s vjerom i jasnijim osjećajem svrhe u glazbi i privatnom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo se od tambura nikad nije odvojio, a svoju prvu posebno pamti: 'To je kao prvi poljubac'