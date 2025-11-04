Thompson odgovorio Tomaševiću

Marko Perković Thompson (57) oglasio se na društvenim mrežama nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43) izjavio da Grad neće odobriti drugi termin njegovog koncerta u Areni Zagreb. Na Facebooku je objavio fotografije službene presude i poručio da je izvođenje pjesme “Bojna Čavoglave” u potpunosti u skladu sa zakonom.

Presuda jasno pokazuje da nema prekršaja

U objavi stoji kako je “pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske utvrđeno da izvođenje pjesme ‘Bojna Čavoglave’ nije protuzakonito niti predstavlja bilo kakav prekršaj”. Thompsonov tim poručuje da bi svaka zabrana koncerta zbog te pjesme bila kršenje sudske odluke i negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske.

Tomašević ostaje pri svom stavu

Podsjećamo, gradonačelnik Tomašević ranije je potvrdio da je koncert 27. prosinca odobren, dok zahtjev za 28. prosinca nije prošao. “Ništa se nije promijenilo. S obzirom na sve što se događa, promijenit ćemo uvjete poslovanja tako da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima u gradskim prostorima”, rekao je.

Na pitanje o odluci Visokog prekršajnog suda, Tomašević je istaknuo da je Ustavni sud najviše tijelo u zemlji te da je jasno rekao kako je riječ o protuustavnom pozdravu.

