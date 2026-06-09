Tko je zgodni sin Richarda Gerea? Glumio sa Sydney Sweeney, tata ponosno: 'Stvarno je talentiran'

Holivudski glumac Richard Gere ne skriva koliko je ponosan na svog sina Homera, koji sve uspješnije gradi vlastitu glumačku karijeru.

Uoči povratka u drugu sezonu serije 'The Agency', Gere (76) progovorio je o uspjesima svog 26-godišnjeg sina Homera, kojeg je dobio u braku s bivšom suprugom Carey Lowell.

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"Ponosan sam na njega na dvije razine. Prvo, stvarno je dobar. Nekako prirodno zna što radi. A drugo, jako se dobro nosi sa svime. Dobar je dečko, stvarno je dobar mladi čovjek koji razumije kako ovaj posao funkcionira. A to nije lagan posao. Ne može svatko funkcionirati u ovom svijetu. Mislim da on može opstati", rekao je Gere za People.

Homer Gere sve traženiji u Hollywoodu

Homer Gere nedavno se pojavio u dvije epizode popularne serije Euphoria kao Dylan Reid, a pažnju javnosti privukao je i scenom sa zvijezdom serije Sydney Sweeney.

Njegov sljedeći projekt je serija 'The Shards', koju producira Ryan Murphy, a temelji se na romanu 'The Shards' autora Bret Easton Ellis. U seriji će glumiti uz Kaia Gerber, kći od bivše Gereove žene Cindy Crawford.

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"Nisam još pogledao njegovu drugu epizodu Euphorije, ali uskoro ga čeka veliki projekt s Ryanom Murphyjem, a upravo je završio i snimanje filma s Oliverom Stoneom", rekao je Gere kroz šalu pa dodao:

"Sad se mogu umiroviti. Predajem mu štafetu." rekoa je Gere.

'Može biti i penjač po stijenama ako to poželi'

Iako mu je drago što je sin krenuo njegovim stopama, Gere smatra da Homer ne mora cijeli život ostati u glumi.

"Mislim da ne mora sada donositi konačnu odluku i posvetiti život ovom poslu samo zato što se njime trenutačno bavi. Dobar je u tome i zabavlja se, ali može postati i penjač po stijenama ako to poželi", rekao je glumac.

Prisjetio se i vlastitih početaka. Karijeru je započeo u kazalištu krajem 1960-ih, a svjetsku slavu stekao je filmovima 'Američki žigolo', 'Oficir i džentlmen' i 'Zgodna žena'.

"Još uvijek se bavim glumom, pa je očito to bio najjači izbor, ali bio sam i glazbenik. Radio sam kao studijski glazbenik i imao mnogo drugih interesa. Gluma je bila ono što je sve spojilo – moj interes za psihologiju, filozofiju, glazbu i umjetnost", objasnio je.

'Svi nosimo različite maske'

Od 21. lipnja Gere se vraća ulozi Jamesa Bradleyja, šefa londonske postaje CIA-e u seriji 'The Agency'. Bradley je nadređeni tajnom agentu poznatom pod kodnim imenom Martian, kojeg glumi Michael Fassbender.

Govoreći o ulozi, Gere je povukao zanimljivu paralelu između glume i rada tajnih agenata.

"Svi preuzimamo različite identitete. Ujutro vas vaš pas poznaje kao jednu osobu. Djeca vas poznaju kao drugu. Supružnik kao treću. Kolege kao četvrtu. Svatko vas doživljava na drugačiji način", rekao je.

Potom se zapitao gdje se zapravo nalazi prava istina o nama samima.

"Gdje je na kraju ta prava osoba? Gdje je ono temeljno ja kojem se uvijek možemo vratiti? Trebamo li ga njegovati?"

Gere, kao dugogodišnji budist smatra da je odgovor potvrdan.

"Mislim da da, ali osjećaj pravog ja mnogo je veći od svih tih uloga. Ako smo svjesni maski koje nosimo kako bismo funkcionirali u svijetu, ne gubimo kontakt s onim što je u nama najdublje", zaključio je glumac.