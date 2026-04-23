Tko je zgodni mladić uz Sandru Lončarić? Glumica se pohvalila svojom najvažnijom pratnjom

Poznata hrvatska glumica Sandra Lončarić (51) s pratiteljima na Instagramu podijelila je nekoliko fotografija s, kako je i sama napisala, "posebne večeri" provedene u društvu svojeg sina Petra. Elegantnim izdanjem i dirljivom objavom oduševila je brojne kolege i obožavatelje, a objava je uslijedila nedugo nakon što je glumica obilježila veliki profesionalni uspjeh - 30 godina umjetničkog rada.

Velika proslava u osječkom HNK

Ovaj intimni obiteljski trenutak, uslijedio je nakon velike proslave važne prekretnice u karijeri ove istaknute glumice. Naime, njezina 30. obljetnica umjetničkog djelovanja obilježena je 17. travnja premijerom nove predstave "Kolumne zaboravljene djece" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, čija je Sandra dugogodišnja dramska prvakinja.

Za ovu svečanu prigodu Sandra je odabrala dugačku, elegantnu haljinu čokoladno smeđe boje koja je istaknula njezinu figuru. Kreacija s prorezima na struku i detaljima draperije djelo je dizajnerice Marite Mrvice, a cjelokupan izgled glumica je zaokružila upečatljivim nakitom brenda Karat Jewelry. Njezin sin odabrao je ležerniju, potpuno crnu kombinaciju i pokazao da je majci najveća podrška u važnim trenucima. "S mojim najdražim u posebnoj večeri", kratko je napisala Lončarić uz fotografiju, dodavši hashtag #motherandson.

Brojne pohvale za majku i sina

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a u komentarima su se javile i njezine kolegice. "Predivni!!!" poručila joj je glumica Leona Paraminski (46), dok su se drugi pratitelji složili komentarima poput "Divni", "Naše blago. Ponosni smo što te Osijek ima" i "Lijepi ste!".

Sin Petar, njezina pratnja na proslavi, rođen je u braku s pokojnim osječkim sportašem Željkom Tankosićem, koji je preminuo 2018. godine. Mladi Petar krenuo je očevim sportskim stopama te se bavi nogometom, a glumica je u više navrata istaknula da je upravo on njezin najveći uspjeh i razlog zbog kojeg je odlučila ostati u Osijeku i ondje graditi karijeru.

