Tko je transrodna A.K. koja je navodno ucjenjivala Vujadina Savića? Živi kao Kardashianke

Beograđanka A.K. (21), transrodna starleta koja je, prema pisanju srpskog Kurira, ucjenjivala bivšeg nogometaša Vujadina Savića (35), uhićena je 25. rujna. Savić ju je prijavio policiji zbog navodne iznude i reketiranja, a vijest o njezinu uhićenju jučer je objavljena u medijima.

Život na visokoj nozi

A.K., prema pisanju srpskih medija, živi na visokoj nozi, putuje i na društvenim mrežama dijeli fotografije iz skupocjenih restorana i klubova. Iako navodno nije promijenila spol, podvrgnula se nizu estetskih operacija kako bi izgledala poput žene. Kako doznaje Kurir, prvo je kod poznatog estetskog kirurga ugradila silikonske implantate, a potom je navodno nastavila s nizom zahvata koji su potpuno promijenili njezin izgled.

''A.K. je željela biti poznata i slavna. Imala je uzore među javnim osobama iz svijeta realityja. Najviše je željela biti poput popularnih Kardashianki. Zanimljivo je da je rođena u izobilju i nikome nije jasno što se dogodilo. Uglavnom, starlete su joj bile omiljene osobe, ali je govorila da se naše ne znaju snaći i da rade sve i svašta, a nemaju krov nad glavom'', rekao je izvor za Kurir.

Što je sve radila na sebi?

Spomenuti portal piše kako je dobro upućeni izvor otkrio i što je sve A.K. radila na sebi posljednjih godina, a navodno je za svoj izgled iskeširala oko 50.000 eura.

''Objasnit ću vam redom. Ne mogu se sjetiti svega u detalje, ali ovo su najtočniji podaci. Radila je nos dvaput – prvi put ju je to stajalo 11.000 eura, drugi put 8.000 eura, uz dodatne troškove avionskih karata i hotela u Turskoj. Liposukcija i oblikovanje tijela koštali su je 9.000 eura, plus troškovi boravka u Istanbulu. Grudi je platila 3.500 eura, a silikoni u stražnjici i fileri dodatnih 10.000 eura. Zatezanje očiju bilo je 5.000 eura, no nije bila zadovoljna jer su fotografije zahvata procurile u javnost, pa joj je kirurg vratio novac. Zube je popravljala dva puta, i to u Novom Pazaru - prvi put za 9.000 eura, a drugi put za 6.000 eura. No, to nije sve. Obrve je mijenjala nekoliko puta, što ju je ukupno koštalo oko 2.000 eura. Da vam ne govorim o tretmanima, uklanjanju dlačica s lica i tijela te ostalim zahvatima na koje je išla'', rekao je izvor za Kurir.

Inače, Vujadin Savić je više od 16 godina u vezi sa srpskom glumicom Mirkom Vasiljević (35), s kojom ima četvero djece, a poznato je i da je sin legendarnog nogometaša Dušana Dule Savića.

