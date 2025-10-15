ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI /

Tko je transrodna A.K. koja je navodno ucjenjivala Vujadina Savića? Živi kao Kardashianke

Foto: Christophe Saidi/sipa Press/profimedia

A.K., prema pisanju srpskih medija, živi na visokoj nozi, putuje i na društvenim mrežama dijeli fotografije iz skupocjenih restorana i klubova.

15.10.2025.
9:50
Hot.hr
Christophe Saidi/sipa Press/profimedia
Beograđanka A.K. (21), transrodna starleta koja je, prema pisanju srpskog Kurira, ucjenjivala bivšeg nogometaša Vujadina Savića (35), uhićena je 25. rujna. Savić ju je prijavio policiji zbog navodne iznude i reketiranja, a vijest o njezinu uhićenju jučer je objavljena u medijima. 

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Život na visokoj nozi

A.K., prema pisanju srpskih medija, živi na visokoj nozi, putuje i na društvenim mrežama dijeli fotografije iz skupocjenih restorana i klubova. Iako navodno nije promijenila spol, podvrgnula se nizu estetskih operacija kako bi izgledala poput žene. Kako doznaje Kurir, prvo je kod poznatog estetskog kirurga ugradila silikonske implantate, a potom je navodno nastavila s nizom zahvata koji su potpuno promijenili njezin izgled.

''A.K. je željela biti poznata i slavna. Imala je uzore među javnim osobama iz svijeta realityja. Najviše je željela biti poput popularnih Kardashianki. Zanimljivo je da je rođena u izobilju i nikome nije jasno što se dogodilo. Uglavnom, starlete su joj bile omiljene osobe, ali je govorila da se naše ne znaju snaći i da rade sve i svašta, a nemaju krov nad glavom'', rekao je izvor za Kurir.

Foto: M.m./ataimages/pixsell

Što je sve radila na sebi?

Spomenuti portal piše kako je dobro upućeni izvor otkrio i što je sve A.K. radila na sebi posljednjih godina, a navodno je za svoj izgled iskeširala oko 50.000 eura. 

''Objasnit ću vam redom. Ne mogu se sjetiti svega u detalje, ali ovo su najtočniji podaci. Radila je nos dvaput – prvi put ju je to stajalo 11.000 eura, drugi put 8.000 eura, uz dodatne troškove avionskih karata i hotela u Turskoj. Liposukcija i oblikovanje tijela koštali su je 9.000 eura, plus troškovi boravka u Istanbulu. Grudi je platila 3.500 eura, a silikoni u stražnjici i fileri dodatnih 10.000 eura. Zatezanje očiju bilo je 5.000 eura, no nije bila zadovoljna jer su fotografije zahvata procurile u javnost, pa joj je kirurg vratio novac. Zube je popravljala dva puta, i to u Novom Pazaru - prvi put za 9.000 eura, a drugi put za 6.000 eura. No, to nije sve. Obrve je mijenjala nekoliko puta, što ju je ukupno koštalo oko 2.000 eura. Da vam ne govorim o tretmanima, uklanjanju dlačica s lica i tijela te ostalim zahvatima na koje je išla'', rekao je izvor za Kurir.  

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Inače, Vujadin Savić je više od 16 godina u vezi sa srpskom glumicom Mirkom Vasiljević (35), s kojom ima četvero djece, a poznato je i da je sin legendarnog nogometaša Dušana Dule Savića.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

