Glumica završila u bolnici zbog ucjena koje njezin partner dobiva od strane transrodne osobe

Glumica Mirka Vasiljević (35) nedavno je završila u bolnici nakon što je sama potražila liječničku pomoć zbog naglog skoka krvnog tlaka, piše srpski portal Republika.

Kako se navodi, na pogoršanje njenog zdravstvenog stanja značajno je utjecala situacija u kojoj se nalazi njen dugogodišnji partner, bivši srpski nogometaš Vujadin Savić (35). U medijima se tvrdi da je Mirka pod izuzetnim psihičkim pritiskom zbog ponavljanih javnih napisa o navodnoj aferi koja uključuje njezinog partnera.

Prema informacijama, glumica je obavijestila tužiteljstvo da trenutno nije u stanju dati izjavu zbog lošeg zdravstvenog stanja i povišenog tlaka.

Što se točno događa oko Vujadina Savića?

Slučaj se odnosi na transrodnu osobu označenu kao A. K. (21), za koju se sumnja da je ucjenjivala Vujadina Savića kompromitirajućim fotografijama i videozapisima. Navodno je ta osoba tražila iznos od 50.000 eura kako ne bi objavila te materijale.

Policija je privela A. K. i odredila joj pritvor od 30 dana, prvenstveno zbog bojazni da bi mogla uništiti dokaze ukoliko ostane na slobodi. Prethodno je pretresen stan osumnjičene osobe na beogradskom Vračaru kako bi se pribavili dokazni materijali.

Vujadin Savić je, također, saslušan pred tužiteljstvom, i prema dostupnim informacijama davao je iskaz oko dva sata.

Podsjetimo, Mirka Vasiljević i bivši nogometaš Vujadin Savić, sin proslavljenog nogometaša Duleta Savića, u vezi su više od deset godina. Upoznali su se 2009. godine, a zajedno su od 2011. Par ima četvero djece – sinove Andreja, Mihajla i Zorana, te kćer Adrijanu.

