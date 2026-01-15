FREEMAIL
Ove snimke su ih razotkrile? Evo kada su krenula šuškanja da Rimac ljubi atraktivnu Barbaru
Foto: Pixsell/instagram Story/screenshot

Iako vezu zasad nisu službeno potvrdili, sve upućuje na to da je riječ o novoj ljubavi na domaćoj društvenoj sceni

15.1.2026.
10:38
Hot.hr
Pixsell/instagram Story/screenshot
Poznati hrvatski poduzetnik Mate Rimac (38) u srijedu navečer pojavio se na svečanom koncertu ''Glazbeni te zove'' u zagrebačkom HNK-u povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda – i to u društvu Barbare Kotarski (28) iz Samobora.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a dodatne sumnje potaknula je činjenica da su se tijekom večeri držali za ruke, ne skrivajući bliskost. Kako se već neko vrijeme šuška po gradskim kuloarima, par je navodno viđen zajedno u više navrata, a prije desetak dana objavili su i storyje sa, sudeći po fotografijama, iste lokacije, gdje su uživali u zimskim aktivnostima.

Foto: Instagram Story/screenshot

Iako vezu zasad nisu službeno potvrdili, sve upućuje na to da je riječ o novoj ljubavi na domaćoj društvenoj sceni. 

Foto: Instagram/screenshot Story

Tko je Barbara Kotarski? 

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici. 

Podsjetimo, sredinom 2024. godine krenula su šuškanja kako Mate Rimac više ne ljubi samozatajnu Katarinu Lovrić. Par se razveo nakon tri godine braka, a prošle godine krenula su šuškanja kako poduzetnik ljubi Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca. No, nikada službeno nisu potvrdili niti demantirali sporna nagađanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

