Svi gledaju mamu reprezentativca BiH: Fatima fotografijama iz SAD-a zapalila društvene mreže

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ima veliku podršku navijača, ali i članova obitelji reprezentativaca koji su doputovali kako bi bili uz Zmajeve tijekom nastupa na Mundijalu.

Među njima je i Fatima Demirović (52), majka bosanskohercegovačkog reprezentativca i napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića (28), koja je posljednjih dana privukla veliku pozornost javnosti i korisnika društvenih mreža.

U Americi pruža podršku sinu

Većina reprezentativaca Bosne i Hercegovine u SAD je stigla u društvu svojih najbližih, a Ermedinu Demiroviću najveća podrška tijekom Svjetskog prvenstva su supruga Sandra, kći Leana i majka Fatima.

Fatima Demirović aktivna je na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli fotografije s putovanja, obiteljskih okupljanja i važnih životnih trenutaka.

Fotografije iz Kalifornije privukle veliku pozornost

Fotografije koje je objavila tijekom boravka u Kaliforniji izazvale su brojne reakcije pratitelja. Mnogi su komentirali njezin izgled i modne kombinacije, a objave su ubrzo postale tema na društvenim mrežama.

Posebnu pozornost privukle su fotografije nastale tijekom proslave njezina 52. rođendana, koji je obilježila upravo za vrijeme boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Emotivna ispovijest Ermedina Demirovića o majci

Ermedin Demirović nedavno je za njemačke medije govorio o svojim nogometnim počecima i razdoblju kada je kao šesnaestogodišnjak napustio obiteljski dom kako bi karijeru nastavio u RB Leipzigu.

Tom se prilikom posebno osvrnuo na svoju majku Fatimu i njezinu ulogu u njegovu životu.

„Morao sam napustiti obitelj koja mi znači sve i koja mi je uvijek čuvala leđa. Majci Fatimi to je tada bilo posebno teško prihvatiti. Ono što sam tada odlučio bio je najgori trenutak u životu moje mame“, rekao je Demirović.

Dodao je kako njegova majka i danas teško podnosi rastanke.

„Danas imam 28 godina, a ona i dalje zaplače svaki put kada me posjeti i kada se mora vratiti kući. I dalje sebi predbacuje što je ‘dala’ svoje dijete sa 16 godina. Sav taj medijski pritisak, novac i slava njoj nisu važni“, izjavio je reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Obitelj kao najveći oslonac

Demirović je rođen 1998. godine u Njemačkoj, gdje je njegova obitelj godinama živjela. Njegova majka Fatima također je rođena u Njemačkoj, dok se njegov otac u tu zemlju preselio neposredno prije rata.

Tijekom nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu upravo obitelj predstavlja jednu od najvećih podrški napadaču Stuttgarta, koji zajedno sa suigračima nastoji izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja.