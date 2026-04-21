DOBROTVORNE SVRHE /

Velika gesta bh. napadača: Navijačima obećao besplatno pivo, sada obećanje ispunjava, evo detalja

Velika gesta bh. napadača: Navijačima obećao besplatno pivo, sada obećanje ispunjava, evo detalja
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Za najmlađe je najavio i sladoled tijekom jednog od nadolazećih otvorenih treninga kluba

21.4.2026.
14:41
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Ermedin Demirović oglasio se na društvenim mrežama i najavio druženje s navijačima VfB Stuttgart povodom plasmana Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo.

U poruci navodi kako mu je odlazak na Mundijal ostvarenje velikog sna te podsjeća da je prije doigravanja obećao počastiti navijače ako izbori plasman. Sada to i ispunjava, u ponedjeljak, 27. travnja 2026., od 19 do 20 sati na VfB Wasentagu, u sklopu proljetnog festivala u Stuttgartu (šator Beim Benz Hofbräu), dijelit će besplatno pivo.

 

 

 

 

Za najmlađe je najavio i sladoled tijekom jednog od nadolazećih otvorenih treninga kluba, dok će dio sredstava donirati zakladi „Brustring der Herzen“, kako bi pomogao onima kojima je to najpotrebnije.

"Dragi navijači VFB Stuttgarta,

Nastup na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine za mene znači nevjerovatno mnogo – ovog ljeta ostvarujem veliki životni san.

Prije play-off utakmica obećao sam piće za navijače VfB-a ukoliko se plasiram na Svjetsko prvenstvo. Sada je vrijeme da to obećanje ispunim.

U ponedjeljak, 27. aprila 2026. godine, u ograničenom vremenu i lično od mene, od 19 do 20 sati, na VfB Wasentagu na proljetnom festivalu u Stuttgartu, u šatoru Beim Benz Hofbräu, bit će organizovano besplatno točeno pivo.

Za svu djecu će u narednim sedmicama, tokom javnog treninga VfB-a, biti obezbijeđen i sladoled iz pokretnog kioska.

Uz svu radost zbog plasmana na Svjetsko prvenstvo, važno mi je misliti i na one koji nemaju iste mogućnosti. Zato sam odlučio finansijski podržati fondaciju VfB-a „Brustring der Herzen“.

Radujem se što ću vas vidjeti u ponedjeljak na proljetnom festivalu Beim Benz.

Vaš Medo"

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

Bosna I Hercegovina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
