Ljudi ne mogu vjerovati da ima 52 godine: Pogledajte kako izgleda majka reprezentativca BiH

Majka bosanskohercegovačkog reprezentativca Ermedina Demirovića (28), Fatima Demirović, posljednjih je dana privukla pažnju javnosti zahvaljujući mladolikom izgledu i upečatljivim modnim kombinacijama kojima plijeni poglede tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama povodom Svjetskog prvenstva.

Foto: Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u šesnaestinu finala SP-a kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Među važnim adutima momčadi istaknuo se Ermedin Demirović, napadač njemačkog Stuttgarta, dok se uoči nastavka natjecanja u središtu interesa našla i njegova majka Fatima.

Pedesetdvogodišnja Fatima trenutačno boravi u SAD-u gdje, zajedno s ostalim članovima obitelji, pruža podršku sinu s tribina. Uz Ermedinovu suprugu Sandru i njihovu kćer Leanu, jedna je od njegovih najvjernijih navijačica tijekom prvenstva.

Posebnu pozornost izazvale su njezine objave iz Kalifornije na društvenim mrežama. Na fotografijama pozira u opuštenim ljetnim izdanjima, a brojni pratitelji u komentarima ističu kako izgleda znatno mlađe od svojih godina te hvale njezin modni stil i eleganciju.

Dok bosanskohercegovačka reprezentacija nastavlja svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, Fatima Demirović iz prvih redova prati sinove utakmice, a zahvaljujući objavama na društvenim mrežama postala je jedno od najzapaženijih lica među obiteljima reprezentativaca iz regije.