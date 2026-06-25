FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WOW! /

Ljudi ne mogu vjerovati da ima 52 godine: Pogledajte kako izgleda majka reprezentativca BiH

Ljudi ne mogu vjerovati da ima 52 godine: Pogledajte kako izgleda majka reprezentativca BiH
×
Foto: Pressefoto Rudel/Michael Treutne/imago sportfotodienst/Profimedia

Pedesetdvogodišnja Fatima trenutačno boravi u SAD-u gdje, zajedno s ostalim članovima obitelji, pruža podršku sinu s tribina

25.6.2026.
22:30
Hot.hr
Pressefoto Rudel/Michael Treutne/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Majka bosanskohercegovačkog reprezentativca Ermedina Demirovića (28), Fatima Demirović, posljednjih je dana privukla pažnju javnosti zahvaljujući mladolikom izgledu i upečatljivim modnim kombinacijama kojima plijeni poglede tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama povodom Svjetskog prvenstva.

Ljudi ne mogu vjerovati da ima 52 godine: Pogledajte kako izgleda majka reprezentativca BiH
Foto: Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u šesnaestinu finala SP-a kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Među važnim adutima momčadi istaknuo se Ermedin Demirović, napadač njemačkog Stuttgarta, dok se uoči nastavka natjecanja u središtu interesa našla i njegova majka Fatima.

Pedesetdvogodišnja Fatima trenutačno boravi u SAD-u gdje, zajedno s ostalim članovima obitelji, pruža podršku sinu s tribina. Uz Ermedinovu suprugu Sandru i njihovu kćer Leanu, jedna je od njegovih najvjernijih navijačica tijekom prvenstva.

Posebnu pozornost izazvale su njezine objave iz Kalifornije na društvenim mrežama. Na fotografijama pozira u opuštenim ljetnim izdanjima, a brojni pratitelji u komentarima ističu kako izgleda znatno mlađe od svojih godina te hvale njezin modni stil i eleganciju.

Dok bosanskohercegovačka reprezentacija nastavlja svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, Fatima Demirović iz prvih redova prati sinove utakmice, a zahvaljujući objavama na društvenim mrežama postala je jedno od najzapaženijih lica među obiteljima reprezentativaca iz regije.

BihSvjetsko Prvenstvo 2026.NogometašNavijačica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike