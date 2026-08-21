Tiffany Sopić za Net.hr o receptu za savršeno ljeto: Otkriva trikove i ljetne favorite

Tiffany Sopić, mlada je hrvatska influencerica i kći bivšeg nogometaša i trenera Željka Sopića (52), koji trenutačno vodi litavski Kauno Žalgiris. Posljednjih mjeseci gotovo je stalno u pokretu, niže putovanja i sunčane destinacije, a sa svakog od njih svoje pratitelje počasti nizom upečatljivih ljetnih izdanja koja redovito privlače pažnju na društvenim mrežama.

Za Net.hr otkrila je nekoliko svojih trikova za slaganje najboljih ljetnih kombinacija, ispričala bez kojeg modnog dodatka gotovo nikada ne izlazi iz kuće te zavirila s nama u svoju torbu za plažu. Podijelila je i preporuku za plaže koje su je posebno oduševile, otkrila koji joj je dalmatinski grad posebno prirastao srcu te kako izgleda njezina beauty rutina tijekom najtoplijih dana.

Foto: Privatna arhiva

Ovog ljeta već ste bili na Malti, u Istri i Dalmaciji - čini se da sezonu iskorištavate maksimalno. Volite li ljeti biti stalno u pokretu i mijenjati destinacije ili vam ipak treba i nekoliko dana potpunog mira?

Volim biti u pokretu, istraživati nova mjesta i maksimalno iskoristiti ljeto, ali ipak mi je potreban barem jedan ili dva dana potpunog mira. Tada se volim povući, provesti vrijeme sama sa sobom i napuniti baterije prije novih planova.

Kad birate godišnji odmor, pobjeđuje li kod vas Jadran ili vas ipak više privlače inozemne destinacije?

Inozemne destinacije možda me malo više privlače jer volim upoznavati nova mjesta, kulture i načine života. Ipak, koliko je naš Jadran poseban, najviše shvatim upravo kada otputujem negdje izvan Hrvatske.

Postoji li plaža ili mjesto na Jadranu koje biste bez razmišljanja preporučili za pravi ljetni dan?

Za plaže bih bez razmišljanja preporučila Korčulu, a kao mjesto posebno bih izdvojila Trogir. Prošle godine bila sam na Korčuli s mamom i tijekom tih šest dana osjećala sam nevjerojatan unutarnji mir. Otok je prekrasan, miran i ima neku posebnu energiju. Trogir mi je, s druge strane, drag iz sentimentalnih razloga. Odmalena smo ljetovali u blizini i ondje sam kao djevojčica slavila gotovo svaki rođendan, pa će za mene uvijek imati posebno mjesto.

Foto: Privatna arhiva

Kad krenete na plažu, koje su tri stvari bez kojih vaša torba nikad nije potpuna?

Ručnik, voda i definitivno sunčane naočale. Svi koji me poznaju znaju da su mi one apsolutni „must-have“. Stavim ih gotovo čim se probudim i ne skidam ih dok sunce ne zađe.

Što se ovog ljeta konkretno nalazi u vašoj torbi za plažu - od SPF-a i beauty proizvoda do stvari koje možda nitko ne bi očekivao?

U mojoj torbi za plažu uvijek se nalaze ručnik, sunčane naočale, voda i, naravno, SPF koji redovito obnavljam tijekom dana. Od beauty proizvoda nosim lip stain jer je praktičan i dugo traje, nekoliko sjajila i olovaka za usne, Rhode rumenilo te uvijač za trepavice. Volim imati nekoliko proizvoda uz koje se mogu brzo osvježiti, a da šminka i dalje izgleda lagano i prirodno. Tu su još vlažne maramice, pinceta, žvakaće gume i novčanik. Ono što možda nitko ne bi očekivao jesu karte za igranje. Obožavam igrati remi, pa su mi karte gotovo obavezan dio svakog odlaska na plažu, posebno kada ondje provodimo cijeli dan.

Foto: Instagram

Foto: Privatna arhiva

Jeste li osoba koja bježi u hlad čim sunce postane jako ili možete cijeli dan provesti na ležaljci i sunčati se?

Definitivno mogu cijeli dan provesti na plaži, na ležaljci i suncu.

Kakav je vaš ljetni skincare? Imate li jedan savjet ili proizvod za koji biste rekli da vam najviše spašava kožu tijekom vrućina?

Ljeti nastojim da moja skincare rutina bude jednostavna, lagana i usmjerena na hidrataciju i zaštitu kože. Svakodnevno koristim Mixsoon Glacier Water Hyaluronic Acid Serum, koji mi pomaže održati kožu hidratiziranom bez osjećaja težine, zatim Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream te Lancôme Rénergie Yeux Lifting Filler kremu za područje oko očiju. Najvažniji korak svakako mi je zaštita od sunca, pa koristim Centella serum za lice sa zaštitnim faktorom i hijaluronskim kompleksom. Dvije stvari bez kojih ljeti gotovo nikamo ne idem su Avène Eau Thermale termalna voda i Mario Badescu Facial Spray s aloe verom, biljnim ekstraktima i ružinom vodicom. Koristim ih kada mi je potrebno brzo osvježenje tijekom vrućina. Ne zamjenjuju serum ili hidratantnu kremu, ali su odličan dodatak rutini i jako ugodan način da osvježim kožu tijekom dana.

Foto: Privatna arhiva

Vaši ljetni outfiti uvijek imaju dosta detalja - nakit, šešire, naočale, torbe... Postoji li jedan dodatak bez kojeg se ljeti osjećate kao da look nije završen?

To su definitivno sunčane naočale. Osim što su praktične, za mene su detalj koji cijelom outfitu daje završni efekt. Bez njih imam osjećaj kao da looku nešto nedostaje.

Nosite dosta nakita čak i na plažu - birate li komade koji mogu preživjeti more i sunce ili nakit ipak skidate prije ulaska u vodu?

Nakit gotovo nikada ne skidam prije ulaska u more. To je obaveza o kojoj na odmoru jednostavno ne želim razmišljati, pa zato biram komade koji mogu podnijeti more, sunce i cjelodnevno nošenje.

Foto: Instagram

Jeste li na odmoru tip koji unaprijed slaže outfite za svaki dan ili u kofer ubacite favorite pa kombinirate u hodu?

Uglavnom unaprijed osmislim outfite po danima jer mi to olakšava pakiranje i smanjuje mogućnost da ponesem previše stvari. Ipak, uvijek dodam i nekoliko rezervnih komada koje kasnije mogu kombinirati u hodu, ovisno o raspoloženju i planovima.

Kad ljetujete s prijateljicama, jeste li ekipa koja navečer obavezno mora izaći u grad i klub ili vam je idealan odmor večera, vino i rano u krevet?

Uvijek kažemo: „Večeras ostajemo kod kuće“, ali sve znamo da se to vjerojatno neće dogoditi. Kada putujem s prijateljicama, želimo maksimalno iskoristiti svaki dan i večer. Nekako se uvijek pronađe vrijeme i za plažu, izlete, dobru večeru i izlazak.

Foto: Privatna arhiva

Na čemu si tijekom ljeta najviše dajete oduška - luksuznijem smještaju, dobrim restoranima ili koktelima i provodu u beach barovima?

Ovisi o tome s kim putujem. Kada idem s prijateljicama, smještaj nam nije presudan jer ga uglavnom gledamo kao mjesto na kojem ćemo prespavati - većinu vremena ionako provodimo vani. Tada radije izdvojimo više za dobre restorane, koktele i provod. Kada putujem s obitelji, više mi je stalo do kvalitetnijeg i udobnijeg smještaja, ali i do dobrih restorana. Za mene je idealan odmor zapravo kombinacija svega, prilagođena društvu i vrsti putovanja.