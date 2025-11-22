‘Hvala vam od srca’: Thompsonova supruga slavi ogroman uspjeh kćeri Dive, ne može sakriti ponos

Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona (59), podijelila je sa svojim pratiteljima na Facebooku poseban obiteljski trenutak — veliki uspjeh njihove kćeri Dive (18), koja je u Torontu imala premijeru filma “Diva”.

Riječ je o filmu u kojem mlada Diva igra glavnu ulogu, a njezin lik inspiriran je Divom Grabovčevom, istinskom povijesnom junakinjom po kojoj je, kako Sandra otkriva, i njihova kći dobila ime.

Ponosna majka objavila je fotografije i emotivnu poruku, istaknuvši da je ovo Divin prvi filmski angažman te da je obitelj zahvalna na prilici koja im je pružena.

'Jako smo zahvalni na prilici'

U svojoj objavi, Sandra je napisala:

„Film Diva, snimljen prema istinitoj priči žene po kojoj je moja kći Diva dobila ime, bio je njezina prva filmska uloga i jako smo zahvalni što je dobila priliku raditi na tako značajnom filmu s izvrsnim redateljima i sjajnim glumcima. Oduševilo me i to što je film predstavila u mom rodnom Torontu, i to pred rasprodanom dvoranom. Branko Perić, Mara Perić, Ornela Vištica, Ivan Grbešić, Steve Ravic – hvala vam od srca. Hvala i svim mojim prijateljima i obitelji koji su došli podržati film. Voljela bih da sam bila tamo s vama.”

Premijera u Torontu izazvala je veliko zanimanje, a mlada Diva oduševila je publiku i svojim nastupom i ponosnom prezentacijom filma. Za obitelj Perković, ali i za sve uključene u projekt, ovo je trenutak koji će se dugo pamtiti.

Sandra i Marko Perković ponosni su roditelji petero djece

Inače, poznato je da je Sandra vrlo samozatajna te rijetko dijeli privatne trenutke iz života. Upravo zato svaka njezina objava izazove veliko zanimanje i mnoštvo pozitivnih reakcija.

Podsjećamo, Sandra i Marko Perković Thompson u braku su više od dva desetljeća, a njihova ljubavna priča traje još od mladih dana. Sudbonosno 'da' izrekli su 2003. godine, a Thompson nerijetko ističe koliko mu je supruga najveća podrška – i u karijeri i u obiteljskom životu. Par zajedno ima petoro djece, kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu te sinove Šimuna i Antu Mihaela, a obiteljski život čuvaju dalje od očiju javnosti.

