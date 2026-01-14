FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZA KULISA /

Thompsonov menadžer završio na hitnoj operaciji srca, liječnici su mu ugradili stent

Thompsonov menadžer završio na hitnoj operaciji srca, liječnici su mu ugradili stent
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Glazbeni menadžer završio je u bolnici nakon što su liječnici otkrili ozbiljne srčane smetnje

14.1.2026.
17:41
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zdravko Barišić, glazbeni menadžer i dugogodišnji suradnik pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), hrvatskog glazbenika i izvođača, hitno je operiran u Zagrebu zbog ozbiljnih srčanih tegoba. Barišić je hospitaliziran nakon što su liječnici utvrdili smetnje koje su zahtijevale brzu medicinsku reakciju.

Liječnici ugradili stent

Tijekom hitne hospitalizacije Barišiću je ugrađen stent, a prema informacijama bliskih prijatelja, zahvat je prošao uspješno. Njegovo zdravstveno stanje trenutačno je stabilno i ne očekuju se teže posljedice.

"Imao je problema sa srcem, završio je u bolnici i morali su mu ugraditi stent. Srećom, sve je na vrijeme riješeno i sada je dobro " otkrili su izvori bliski menadžeru za 24sata.

Posljedica dugotrajnog stresa

Zdravstveni problemi pojavili su se nakon izrazito zahtjevnog i stresnog razdoblja. Zdravko Barišić posljednjih je mjeseci bio jedna od ključnih osoba u organizaciji velike Thompsonove turneje po Hrvatskoj, što je uključivalo intenzivan tempo i veliku odgovornost.

Iza njega su veliki projekti

Osim turneje, Barišić je imao važnu ulogu u organizaciji velikih koncerata održanih prošlog ljeta na zagrebačkom i sinjskom hipodromu, koje je posjetilo nekoliko stotina tisuća ljudi. Uz to, koordinirao je i brojne druge Thompsonove projekte, što je dodatno pojačalo fizički i psihički napor.

Iako je situacija bila ozbiljna, brzom reakcijom liječnika spriječene su teže posljedice. Barišića sada očekuje oporavak i prilagodba radnog ritma, dok mu brojni suradnici i prijatelji šalju poruke podrške.

POGLEDAJTE VIDEO:Počeo je s Nazorom, a zatim prešao na Cesarića: Nigerijanac recitira hrvatsku poeziju kao iz šale

Marko Perković ThompsonMenadzer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZA KULISA /
Thompsonov menadžer završio na hitnoj operaciji srca, liječnici su mu ugradili stent