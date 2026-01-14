Thompsonov menadžer završio na hitnoj operaciji srca, liječnici su mu ugradili stent

Zdravko Barišić, glazbeni menadžer i dugogodišnji suradnik pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), hrvatskog glazbenika i izvođača, hitno je operiran u Zagrebu zbog ozbiljnih srčanih tegoba. Barišić je hospitaliziran nakon što su liječnici utvrdili smetnje koje su zahtijevale brzu medicinsku reakciju.

Liječnici ugradili stent

Tijekom hitne hospitalizacije Barišiću je ugrađen stent, a prema informacijama bliskih prijatelja, zahvat je prošao uspješno. Njegovo zdravstveno stanje trenutačno je stabilno i ne očekuju se teže posljedice.

"Imao je problema sa srcem, završio je u bolnici i morali su mu ugraditi stent. Srećom, sve je na vrijeme riješeno i sada je dobro " otkrili su izvori bliski menadžeru za 24sata.

Posljedica dugotrajnog stresa

Zdravstveni problemi pojavili su se nakon izrazito zahtjevnog i stresnog razdoblja. Zdravko Barišić posljednjih je mjeseci bio jedna od ključnih osoba u organizaciji velike Thompsonove turneje po Hrvatskoj, što je uključivalo intenzivan tempo i veliku odgovornost.

Iza njega su veliki projekti

Osim turneje, Barišić je imao važnu ulogu u organizaciji velikih koncerata održanih prošlog ljeta na zagrebačkom i sinjskom hipodromu, koje je posjetilo nekoliko stotina tisuća ljudi. Uz to, koordinirao je i brojne druge Thompsonove projekte, što je dodatno pojačalo fizički i psihički napor.

Iako je situacija bila ozbiljna, brzom reakcijom liječnika spriječene su teže posljedice. Barišića sada očekuje oporavak i prilagodba radnog ritma, dok mu brojni suradnici i prijatelji šalju poruke podrške.

