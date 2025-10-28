I krenulo je! Najpoznatiji posao u Hrvata - preprodavanje: Pogledajte za koliko idu karte za Thompsonov koncert

Prodaja ulaznica za dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona (59) jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, krenula je u utorak, 28. listopada točno u podne, a u svega nekoliko minuta nastala je prava euforija. Na sustavu Entrio u prvih je nekoliko minuta više od 18 tisuća ljudi čekalo svoju priliku da kupi kartu, dok su se diljem Hrvatske pred prodajnim mjestima stvorili kilometarski redovi obožavatelja.

Ulaznice su, kako je na Facebooku potvrdio službeni MPT tim, planule u rekordnom roku, a samo nekoliko sati nakon početka prodaje, sve su bile rasprodane. ''Hvala vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Vidimo se uskoro!''

Karte za Thompsonov koncert preprodaju se po trostrukoj cijeni

Službena prodaja odvijala se putem Entrija, a cijene ulaznica za dvoransku turneju kretale su se od 40 eura za parter do 100 eura za VIP teleskop sekciju, ovisno o gradu i poziciji. No, nakon što su karte nestale u rekordnom roku, na jednom hrvatskom oglasniku pojavili su se brojni oglasi u kojima se ulaznice prodaju po višestruko većim cijenama.

Tako se, primjerice, za koncert u zagrebačkoj Areni 27.12.2025. dva mjesta na tribini nude za 120 eura po ulaznici, a ulaznice bliže parteru prodaju se i za 150 eura. Pojavio se čak i oglas za pet ulaznica na donjoj tribini zagrebačkoj Areni po ukupnoj cijeni od 700 eura.

U prijevodu, karte su dosegle dvostruku pa i trostruku vrijednost u odnosu na originalnu cijenu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Podsjetimo, velika dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona obuhvatit će četiri hrvatska grada. Prvi koncert održat će se 21. i 22. studenoga u Osijeku, gdje je Thompson posljednji put nastupio prije nekoliko godina. Nakon Osijeka slijedi Varaždin, 7. prosinca, zatim Zadar 12. prosinca, dok će turneja kulminirati velikim završnim koncertom u zagrebačkoj Areni 27. prosinca.

