Thompson obara rekorde: Zbog munjevite rasprodaje ulaznica najavio nove datume koncerata

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Ulaznice za prvotno najavljene nastupe rasprodane su u manje od tri sata

29.10.2025.
14:04
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
Nakon što je rasprodao sve ulaznice za koncerte u Zadru, Varaždinu, Osijeku i Zagrebu, pjevač Marko Perković Thompson (59) objavio je nove datume koncerata u sklopu svoje hrvatske turneje.

"Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova. Ulaznice će biti dostupne u narednim danima", stoji u objavi na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona.

A Zagreb?

Novi datumi koncerta su: Osijek: 22. 11. 2025., Varaždin: 8. 12. 2025., Zadar: 13. 12. 2025.

Thompson je spomenuo i mogući koncert u Zagrebu.

"Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni", piše.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Podsjetimo, ulaznice za prvotno najavljene nastupe rasprodane su u manje od tri sata. Brojni obožavatelji u komentarima na društvenim mrežama izrazili su razočaranje jer nisu uspjeli doći do ulaznica, ali se nadaju da će sada imati novu priliku.

