Žive u zabludi: Thompsonova nećakinja otkrila što joj fanovi pišu nakon rasprodanih koncerata

Prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona, koja je započela jučer točno u podne, izazvala je pravu pompu među obožavateljima. Zbog velikog interesa odmah su aktivirane virtualne čekaonice za sve gradove, u kojima su se našle tisuće fanova, a ubrzo nakon što su ulaznice puštene u prodaju, iz pjevačevog tima su obznanili i kako su iste rasprodane.

Tako će Thompson u sklopu turneje nastupati u rasprodanom Osijeku 21. studenoga, Varaždinu 7. prosinca, Zadru 12. prosinca, a veliko finale rezervirano je za 27. prosinca u zagrebačkoj Areni.

Očekivano, činjenica da je ponovno uspio rasprodati svoje koncerte izazvala je veliku pažnju javnosti, a svi oni koji nisu uspjeli nabaviti ulaznicu za jedan od navedenih datuma, po svemu sudeći, na sve načine se pokušavaju dokopati iste.

Upravo na tu temu našalila se i Thompsonova nećakinja, Lejdi Perković, koja je na svom Instagram profilu objavila šaljivi video pojašnjavajući kako joj trenutačno izgleda inbox.

"Nakon rasprodanih Thompsonovih koncerata, oni ljudi koji vjeruju da imam tajnu zalihu karata za dijeljenje", napisala je Lejdi i nasmijala brojne pratitelje od kojih neki, po svemu sudeći, žive u zabludi da dotična posjeduje tajnu zalihu karata koje može podijeliti.

Inače, Lejdi je i sama jedna od najglasnijih stričevih obožavatelje te je se do sada moglo vidjeti na svakom njegovom koncertu, uključujući i povijesni koncert na Hipodromu u Zagrebu. Ondje je bila u društvo svog zaručnika, sada već supruga, plesača Ivana Jarneca za kojeg se udala u rujnu ove godine. Par je tada raznježio mnogobrojne obožavatelje snimkom romantičnog plesa na poznati Thompsonov hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

