Kako je to moguće? Ovako je The Rock izgledao u djetinjstvu, fanovi u nevjerici

Dwayne Johnson (53), poznatiji kao The Rock, jedna od najvećih holivudskih zvijezda i globalnih ikona, započeo je 2026. godinu na nesvakidašnji i vrlo osoban način. Umjesto glamuroznih fotografija s raskošnih proslava, sa svojih nevjerojatnih 391 milijun pratitelja na Instagramu podijelio je urnebesnu uspomenu iz djetinjstva. Fotografija, koja prikazuje glumca kada je imao samo 13 godina, popraćena je duhovitim opisom koji se šali na vlastiti račun, ali i snažnom porukom nade za sve koji s optimizmom ulaze u novu godinu.

Na staroj fotografiji, koja je u samo nekoliko sati prikupila pola milijuna reakcija, vidimo trinaestogodišnjeg Dwaynea kako pozira u svom domu u Honoluluu na Havajima. Daleko od mišićave figure po kojoj je danas poznat diljem svijeta, mladi Johnson samouvjereno pokazuje bicepse s osmijehom na licu.

Međutim, ono što je izazvalo najviše smijeha jest njegov humoristični osvrt na vlastiti izgled iz tog razdoblja. "Trinaest godina. Honolulu, Havaji. Jedna amaterska afro frizura. Dva lažna zlatna lanca. Grudi koje očajnički trebaju sportski grudnjak", napisao je glumac bez zadrške, pokazujući zašto ga publika voli.

Svojom objavom Johnson se na simpatičan način osvrnuo na nesigurnosti koje je imao tijekom odrastanja, a sve je zaokružio ohrabrujućom porukom koja je odjeknula među milijunima njegovih pratitelja. "Postoji nada za sve. Sretna vam Nova godina, prijatelji moji", poručio je.

