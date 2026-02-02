FREEMAIL
DIRLJIV DUET /

Tedi Spalato postao viralni hit: Pogledajte trenutak u kojem se 'ubacio' u pjesmu uličnog svirača
Foto: Marko Seper/pixsell

Šetnja New Yorkom pretvorila se u glazbeni trenutak koji se ne planira

2.2.2026.
11:47
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
Tedi Spalato (72), splitski kantautor i jedan od najcjenjenijih glazbenika domaće scene, tijekom boravka u New Yorku doživio je poseban trenutak koji je raznježio njegove pratitelje. Na jednoj od užurbanih ulica spontano se pridružio uličnom saksofonistu i s njim zapjevao, a cijeli prizor zabilježio je i podijelio na društvenim mrežama.

Iako je u New York stigao kako bi se odmorio, Spalato nije mogao odoljeti glazbi. Bez ikakve pripreme stao je pokraj uličnog svirača i zapjevao, a improvizirani duet brzo je privukao pažnju prolaznika. U opisu videa istaknuo je kako ne govore isti jezik, ali da se kroz glazbu savršeno razumiju.

Snimka je ubrzo izazvala brojne pozitivne reakcije, a obožavatelji su pohvalili njegovu spontanost i toplinu. Mnogi su komentirali kako upravo takvi trenuci pokazuju snagu glazbe koja povezuje ljude bez obzira na razlike.

Uskoro i veliki koncert u Varaždinu

Osim ulične improvizacije u New Yorku, Spalata uskoro čeka i nastup pred domaćom publikom. Tomislav Bralić, pjevač i dugogodišnji frontmen klape Intrade, sa svojom klapom održat će koncert u Areni Varaždin 7. ožujka, uoči Dana žena, a Spalato će im se pridružiti kao poseban gost.

Tedi SpalatoNew York
