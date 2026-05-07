Tanja Savić otvorila dušu o svom Mukiju i otkrila što joj nedostaje za potpunu sreću

Pjevačica Tanja Savić (41) nekoliko je godina u vezi s pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem (30) i priznaje da nikada nije bila sretnija. U razgovoru za Informer istaknula je da im je velika želja da se vjenčaju i da dobiju dijete.

Kako prenosi srpski Informer, Tanja prolazi kroz vrlo emotivno razdoblje jer silno želi još jedno dijete.

"Trenutačno je fokusirana na želju da dobije bebu. Upravo zato okrenula se vjeri, što joj donosi mir i nadu da će joj se velika želja uskoro ostvariti. Budući da već ima dva sina, sada bi voljela dobiti djevojčicu. Spokoj je pronašla u manastirima, vodi računa o načinu života i trudi se pronaći unutarnji mir", rekao je izvor za srpski medij.

'Ljubav se čuva u tišini'

Ljubavni život između Tanje i Mukija izuzetno je privatan te je otkrila kako uspijevaju skrivati vezu od budnog oka medija.

"Trudimo se da ono što je naše ostane samo naše. Pažnja javnosti dio je ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i kroz male svakodnevne stvari", otkrila je Savić.

Dodala je da ju je kod Mukija najviše osvojila njegova iskrenost i mir koji joj pruža te je istaknula koliko joj znači njegova podrška.

"Podrška voljene osobe neprocjenjiva je. Kada netko vjeruje u vas, sve postaje lakše. On nije dio mog tima, mi smo zapravo tim. Prije svega privatno, ali i poslovno jer je moj oslonac i osoba koja razumije tempo ovog posla", kazala je pjevačica.

Vjenčanje na vidiku?

Dodala je i kako vjeruje da najljepše stvari dolaze u pravo vrijeme.

"Kao što je kod nas sve išlo spontano, tako će doći i to", rekla je Tanja, aludirajući na moguće vjenčanje.

U razgovoru se osvrnula i na svoja dva sina, Maksima (15) i Đorđa (13), koje je dobila u braku s Dušanom Jovančevićem.

"Svako dijete nosi svoj dar. Ako jednog dana požele glazbu, podržat ću ih, ali najvažnije mi je da pronađu ono što ih čini sretnima", istaknula je Savić.

