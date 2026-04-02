Ovako je Tamara saznala da se bori s teškom bolešću: 'Dijagnoza je bila potpuni šok...'

Cijenjena dermatologinja i kći splitskog fotografa Jadrana Lazića, Tamara Lazić Strugar preminula je u 45. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću.

O svojoj bolesti otvoreno je godinama govorila na društvenim mrežama. Prije četiri godine, točnije 2022. godine, dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva, a krajem 2024. u videu je otkrila da su se pojavile metastaze na jetri i da traži donora.

O svemu je ranije progovorila za srpski Bazar.

"Moja dijagnoza zaista je bila potpuni šok i nešto u što sam jedva mogla vjerovati. Iako u obitelji postoji rak debelog crijeva, moja teta ga je imala i uspješno se izliječila prije 30 godina, moj je slučaj iznenađujući jer sam upravo zbog svoje pozitivne anamneze s 35 godina krenula na redovite kolonoskopske preglede", ispričala je tada.

Otkrila je i kako je godinu dana prije nego što je primijetila krv u stolici bila na normalnoj kolonoskopiji koja nije pokazala polipe.

''Moja jedina slabost bio je standardno osjetljiv želudac, kao i činjenica, koju sam tek kasnije dobro shvatila, da sam se u tom razdoblju osjećala izrazito umorno. Sjećam se da je prvo što sam rekla liječnici gastroenterologinji kod koje sam otišla u vezi s krvarenjem bilo – molim vas, recite mi da ovo nije rak'', pričala je liječnica za spomenuti medij, pa dodala:

''Začuđeno me pogledala i umirila činjenicom da sam prije samo godinu dana imala normalnu dijagnozu bez ikakvih vidljivih smetnji i da se možda radi o nekoj drugoj, autoimunoj bolesti crijeva. Međutim, kao liječnica sam znala što znači krv u stolici i zatražila sam novu kolonoskopiju, koja je otkrila tumor", rekla je Tamara svojedobno za srpski Bazar.

Otkrila je tada i daljnji tijek liječenja. ''U početku mi je izvađeno 30 cm debelog crijeva i 40 limfnih čvorova od kojih je devet bilo malignih te sam odmah krenula s kemoterapijom. Tada su se pojavile metastaze na jetri, pa je ugrađena pumpa koja šalje terapiju direktno u jetru, a potom je uslijedila operacija jetre, kada je odstranjeno 40 posto ovog organa. Nakon ciklusa od 24 kemoterapije, na skeneru više nije bilo vidljivih stanica raka, ali krv je pokazala da su one ipak ostale negdje na mikroskopskoj razini'', ispričala je tada.

