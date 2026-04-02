Preminula je Tamara Lazić Strugar (44), uspješna liječnica i kći proslavljenog fotografa

U 45. godini života preminula je cijenjena dermatologinja Tamara Lazić Strugar. Nakon dugogodišnje bitke s karcinomom debelog crijeva preminula je okružena ljubavlju, javlja Story.

''Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje riječi za ovu bol, ali želim da znaš da nije patila. Molim vas da nas držite u mislima i molitvama'', napisao je njezin otac, proslavljeni splitski fotograf Jadran Lazić.

S ozbiljnom dijagnozom suočila se 2022. godine. Iza nje su ostali suprug i dvoje djece. Prije nešto manje od dvije godine otvoreno je progovorila o bolesti za 24 sata.

''Moj suprug i moja djeca su moj zid. Kada dođe u situaciju da mislim da je kraj, ja se primim tog zida i korak po korak, s djecom i mužem ispred sebe. Polako idem i, koliko god je mračno, nađem izlaz iz tunela. I tako, gore i dolje. To je emotivni vrtuljak, nekad mi je vrlo mračno, a onda opet vidim nadu i vjerujem da ću se izliječiti. Do sljedećih rezultata, kad opet padnem'', rekla je Tamara 2024. godine za spomenuti medij.

Inače, Tamara je bila cijenjena liječnica, diplomirala je na prestižnom sveučilištu Yaleu kao najbolja studentica generacije. O bolesti je otvoreno pričala i na društvenim mrežama.

