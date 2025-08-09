Osvajala je baladama i ljepotom, a ljubomorni suprug gurnuo je u pakao ovisnosti

Na današnji dan, 9. kolovoza 1963., rođena je legendarna američka pjevačica Whitney Houston, jedna od najnagrađivanijih glazbenica svih vremena. Svojim glasom i popularnim hitovima osvojila je srca milijuna ljudi diljem svijeta. Nažalost, njezin je život bio obilježen i osobnim borbama. Preminula je 11. veljače 2012. u 48. godini života, a uzrok smrti bilo je slučajno predoziranje.

Whitney je dugo imala imidž "dobre djevojke", no sve se počelo mijenjati 1992. godine kada se udala za glazbenika Bobbyja Browna. U godinama koje su slijedile sve su češće počela nagađanja o njezinim problemima s ovisnošću. Počela je kasniti ili otkazivati nastupe, intervjue i druge profesionalne obveze, a njezino ponašanje sve češće je izazivalo zabrinutost javnosti.