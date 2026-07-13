Svijet filma zavijen u crno: U 79. godini preminuo je glumac koji je obilježio brojne hitove

Novozelandski glumac Sam Neill preminuo je iznenada u 79. godini u bolnici u Sydneyju u Australiji, okružen obitelji. Iako točan uzrok smrti nije detaljno naveden, obitelj je potvrdila da smrt nije povezana s njegovom prethodnom bolešću te da u trenutku smrti službeno nije bolovao od raka. Vijest o njegovoj smrti s obožavateljima, podijelila je njegova obitelj preko Instagrama.

„Sam je bio okružen obitelji, a preminuo je dostojanstveno, onako kako je i živio. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, no utjeha ostaje u činjenici da se rak nije vratio. Obitelj želi izraziti duboku zahvalnost osoblju privatne bolnice St Vincent na njihovoj nevjerojatnoj skrbi. Više detalja bit će objavljeno naknadno, a u međuvremenu molimo da poštujete privatnost obitelji dok se suočavaju s ovim nemjerljivim gubitkom.“ napisala je njegova obitelj.

Kolege se opraštaju od 'nacionalnog blaga' i 'diva'

Ispod objave ubrzo su se počeli nizati tisuće komentara shrvane obitelji, prijatelja, kolega i obožavatelja, pretvarajući njegov profil u virtualno mjesto sjećanja. Novozelandski glumac Karl Urban, njegov kolega i prijatelj, uputio je sućut obitelji. "Sam je bio uistinu briljantan. Inspiracija za mnoge koji su slijedili njegove pionirske korake. Predivan čovjek, nacionalno blago koje je toliko dalo Novom Zelandu i svijetu", napisao je Urban.

Odlazak Sama Neilla nenadoknadiv je gubitak za filmsku industriju i sve koji su cijenili njegov izniman talent i toplu osobnost. Objava na njegovom profilu, iako ispunjena neizmjernom tugom, postala je mjesto gdje se kolege i obožavatelji zajedno prisjećaju njegovog lika i djela, odajući počast legendi čiji će duh i umjetnost zauvijek živjeti na velikom platnu.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Bogata karijera i život

Rođen je kao Nigel John Dermot Neill 1947. godine u Omaghu, u Sjevernoj Irskoj. Majka mu je bila Britanka, a otac Novozelanđanin, zbog čega se obitelj još tijekom njegova djetinjstva preselila na Novi Zeland. Nadimak Sam počeo je koristiti s 12 godina jer je u njegovoj školi bilo nekoliko dječaka koji su se također zvali Nigel. Glumom se počeo baviti sasvim slučajno. Nakon što nije uspio položiti godinu na studiju prava, zaposlio se u kazalištu i započeo profesionalnu glumačku karijeru. Prve glumačke korake napravio je kroz manje uloge na novozelandskoj televiziji, a međunarodni proboj ostvario je 1977. godine u filmu Sleeping Dogs, prvom novozelandskom filmu prikazanom u američkim kinima. Sam Neill jedan je od najpoznatijih novozelandskih glumaca s bogatom međunarodnom karijerom koja traje više od pet desetljeća. Proslavio se ulogom dr. Alana Granta u filmskom serijalu Jurski park, a tijekom karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima poput Piano, Lov na Crveni oktobar i U raljama ludila, kao i u brojnim televizijskim serijama. Zahvaljujući svestranosti i uvjerljivim izvedbama, etablirao se kao jedan od najcjenjenijih karakternih glumaca svoje generacije.

Iza njega je ostalo četvero djece i šestero unučadi. Njegova djeca su Andrew, koji je dan na posvojenje kada je Neill imao dvadesetak godina, ali se ponovno ujedinio s ocem 1994. godine; zatim Tim, njegov sin s glumicom Lisom Harrow; Elena, njegova kći s vizažisticom Noriko Watanabe; i Maiko, Watanabeina kći iz prvog braka, koju je Neill posvojio.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia