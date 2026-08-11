Na radaru iznad Hrvatske i Slovenije pojavio se misteriozni vrtlog: Stiglo objašnjenje

Svaki put kad se na radarskoj snimci pojave ti koncentrični krugovi, internet preplave fotografijama "kružnog pulsiranja oluja".

S obzirom na nedavne kiše i izolirane oluje koje su se pojavile i u nekim dijelovima Slovenije, korisnici društvenih mreža primijetili su nešto manje poznato na radarskoj snimci - neobično "vrtloženje olujnih oblaka". Naravno, zanimljiv "fenomen" podijelili su i s internetom te tamo potražili objašnjenja.

Sudeći prema fotografijama s portala Windy, vrtlog se navodno pojavio oko 14.30 sati, a na radarskoj snimci mogao se vidjeti iznad Italije, Slovenije i Hrvatske na području Istre.

Na objavu nekih fotografija reagirala je i slovenska Agencija za zaštitu okoliša (Arso).

Kako je objavio slovenski portal 24ur.com objasnili su da krugovi na radarskoj snimci ne predstavljaju stvarne oborine, već poremećaj u radarskim podacima. "Potječu iz podataka s radara Fossalon u Italiji", objasnili su.

„Ne znamo točan uzrok, ali najvjerojatnije je povezan s mjerenjem ili obradom podataka“, objasnio je Ars na društvenoj mreži X.

Na web stranici se također objašnjava pojava koncentričnih krugova na radarskim slikama.

„Radar mjeri atmosferu antenom koja se okreće oko vertikalne osi. Svaki okret se vrši pod većim kutom. Stoga radar mjeri oborine na različitim visinama iznad svake točke na tlu. Iz svih tih mjerenja, računalo radara zatim izdvaja najveću i prikazuje je na radarskoj slici. Ono što je prikazano na slici dakle nisu oborine pri tlu, već negdje iznad tla“, pišu.

Dodaju da su stratificirane oborine takve da na visini izoterme od 0 stupnjeva postoji pojačani radarski odraz (zbog topljenja snijega), te se duž radarske zrake, pod zadanim kutom elevacije, stoga mjeri pojačani odjek tamo gdje zrak siječe zonu topljenja. "Različito nagnute zrake sijeku zonu topljenja na različitim udaljenostima.

Projekcije maksimalnih odjeka/refleksivnosti na tlo stoga imaju oblik koncentričnih krugova", objašnjavaju.