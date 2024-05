Uoči Eurosonga 2024. prisjećamo se bivših predstavnika Hrvatske na ovom natjecanju. Hrvatska je na Eurosongu sudjelovala 22 puta s prvim nastupom 1993. godine, a uključujući Baby Lasagnu, Hrvatsku je zastupilo trideset predstavnika.

Između 1993. i 2011. te od 2019. nadalje, hrvatski predstavnik bira se na izboru eurovizijske pjesme Dora.

Prva dvanaestica

Prvo pojavljivanje Hrvatske na Eurosongu dogodilo se 1993. kada su Putokazi u Irskoj otpjevali pjesmu 'Don't ever cry'.

Godinu nakon, ponovo u Irskoj, 1994. hrvatski predstavnik na Eurosongu bio je Tony Cetinski s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva'. Pjesma se najviše pamti jer je dobila prvu dvanaesticu u povijesti hrvatskog sudjelovanja u natjecanju, i to od Slovačke. Bez prvotnog prednatjecanja Tony je osvojio 16. mjesto.

Grupa Magazin i Lidija Horvat Dunjko te pjesma 'Nostalgija' predstavili su Hrvatsku 1995. godine, a natjecanje se i ovaj put održalo u Irskoj.

Najviša nota

Maja Blagdan otpjevala je pjesmu 'Sveta ljubav' 1996. u Norveškoj i otpjevala najvišu notu u povijesti ovog natjecanja. Maja je objavila i englesku verziju pjesme pod nazivom "Divine Love". Incident se dogodio kada je pobijedila na Dori. Naime, pozornicu je doslovno zapalila jer su prskalice izazvale požar.

Godine 1997. pop sastav E.N.I. na Eurosongu u Irskoj pjevao je pjesmu 'Probudi me'. Godinu nakon, Hrvatsku je predstavljala Danijela Martinović u Ujedinjenom Kraljevstvu s pjesmom 'Neka mi ne svane'.

Foto: YouTube screenshot Maja Blagdan predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 1996. u Oslu s pjesmom "Sveta ljubav", također se plasirala u finale.

Pokušaj diskvalifikacije

Posljednji Eurosong devedesetih održan je u Izraelu. Doris Dragović je fantastičnim vokalima i izvrsnom pjesmom "Marija Magdalena" tada iznenadila mnoge. No, organizacija EBU za njezinu pjesmu imala je veliku zamjerku. Pjesmu su htjeli diskvalificirati zbog muških vokala koji su snimljeni u pozadini. Ksenija Urličić kaže da su to zapravo bili ljudski glasovi koji djeluju u službi instrumenta. Uz velike napore Hrvatska je uspjela nastupiti, no EBU je Doris sankcionirao oduzimanjem 33 % bodova koje je osvojila. Mnogi komentiraju da je Doris te godine trebala pobijediti te da je "Marija Magdalena" jedna od najboljih pjesama u povijesti natjecanja. Doris je natjecanje završila na četvrtom mjestu.

Foto: Screenshot/YouTube

Na početku 21. stoljeća u Švedskoj nas je predstavio Goran Karan s pjesmom 'Kad zaspu anđeli', dok je godinu kasnije u Danskoj bila Vanna s pjesmom 'Strings of My Heart'.

U Turskoj 2004. predstavnik je bio Ivan Mikulić i pjesma 'You Are The Only One', a godinu kasnije u Danskoj nas je predstavljao Boris Novković uz Lado te pjevao 'Vukovi umiru sami'.

Atraktivna crvena haljina i kontroverzna pjesma

Eurosong 2006. održao se u Ateni, a Hrvatsku je predstavila Severina s pjesmom 'Moja štikla'. Atraktivna crvena haljina te plesna koreografija mnogima su zapale za oko. Koreografija i riječi pjesme izazvale su kontroverzu, ali je upečatljivost nastupa ipak nadmašila kritike javnosti. Pjevačicu je na Eurosongu podržavao tadašnji zaručnik Mate Čuljak. Zbog kontroverzne situacije i izlaska Srbije i Crne Gore iz natjecanja, Severina je u finale otišla izravno i završila na 12. mjestu.

Dragonfly i Dado Topić su 2007. u Finskoj izveli 'Vjerujem u ljubav' .

Kraljevi ulice i 75 Cents na Dori su dva puta osvojili drugo mjesto, a 2008. su se s pjesmom 'Romanca' uspjeli kvalificirati na Euroviziju koja se te godine održala u Srbiji. Ovi ulični svirači i njihova osobita životna priča dobro su prošli u polufinalu kada su osvojili su 4. mjesto i plasman u finale. No, u finalnoj večeri nisu bili toliko uspješni pa su osvojili tek 21. mjesto.

Foto: Pixsell/Slavko Midzor

Najljepša i najružnija haljina Eurosonga

Rusiji 2009. predstavnici su bili Igor Cukrov i Andrea Šušnjara s pjesmom 'Lijepa Tena'.

Feminnem i 'Lako je sve' nastupili su 2010. u Norveškoj, a godinu nakon u Njemačkoj predstavnica je bila Daria Kinzer s pjesmom 'Celebrate'.

Nina Badrić pjevala je 'Nebo' u Azerbajdžanu 2012. godine. Godinu nakon u Švedskoj 'Mižeriju' je otpjevala Klapa s mora.

Nakon kraće pauze, 2016. smo Euroviziju ponovo gledali iz Švedske, a nas je predstavila Nina Kraljić s pjesmom 'Lighthouse'. Pjesma je, kao mnoge druge, izazvala kontroverzu zbog optužbe da je plagijat. Osim optužbi, istaknula se i kreacija Juraja Zigmana - haljina koju je Nina nosila istovremeno je proglašena za najljepšu i najružniju haljinu Eurosonga.

Foto: YouTube screenshot Godine 2016. Nina Kraljić nastupila je na Eurosongu u Švedskoj s pjesmom "Lighthouse", s kojom se kvalificirala u finale.

Godinu nakon natjecanje se održalo u Ukrajini a naš predstavnik je bio Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend'. Pjevao je na talijanskom i engleskom jeziku te mijenjao boju glasa, no u finalu je osvojio tek 13. mjesto.

Plagijat i najgori plasman

U Portugalu 2018. Hrvatsku je predstavila pjesma 'Crazy' Franke Batelić. S ovom pjesmom Hrvatska je ostvarila najgori plasman u povijesti sudjelovanja na Eurosongu. Dobila je brojne kritike, nije se uspjela plasirati u finale, a na kraju je zauzela 17. mjesto. Do najvećeg skandala dolazi zbog optužbi za plagijat. Rumunjski glazbenik Guez priložio je svoju pjesmu "Ceea ce iubim" kao dokaz za ove optužbe. Ispostavilo se da je pjesma 'Crazy' u instrumentalnoj i karaoke verziji, iako ne bi smjela biti, bila dostupna na svim javnim glazbenim platformama. Guez je podlogu ove pjesme kupio te poštivao autorska prava.

Godinu nakon u Izraelu Roko Blažević pjevao je 'The dream', a na otkazanom natjecanju 2020. predstavio bi nas Damir Kedžo s pjesmom 'Divlji vjetre'. Godinu nakon u Nizozemskoj nas je predstavila Albina Grčić s pjesmom 'Tick-Tock'.

Foto: AP

Godine 2022. u Italiji predstavnica je bila Mia Dimšić i pjesma 'Guilty Pleasure'.

Legendarni Let 3

Prošle godine u Ujedinjenom Kraljevstvu publiku su zabavili Let 3 i 'Mama ŠČ'. Cijela pjesma nosi antiratnu poruku na poseban način koji je izazvao brojne kontroverze. Svojim odjevnim kombinacijama, tekstom pjesme i cjelokupnim nastupom ostavili su dojam da bi se mogli visoko plasirati. No, u finalu su završili su tek na 13. mjestu.

Ove godine nas u Švedskoj predstavlja Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Trenutno se nalazi na prvom mjestu u kladionicama, s 22 % šanse za pobjedu na Eurosongu.

