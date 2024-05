Spektakularno glazbeno natjecanje Eurosong počinje sljedeći tjedan, a neki od prijašnjih nastupa još uvijek dižu prašinu. U nastavku se nalazi popis najzapamćenijih performansa koji su sve gledatelje prikovali pred malim ekranima.

Netta - Toy

Predstavnica Izraela Netta Barzilai (31) svojim je kokodakanjem odnijela pobjedu 2018. godine. Riječ je o pozitivnoj i vrckastoj pjesmi koja želi probuditi moć žena i društvenu pravdu.

Nakon osvajanja titule pobjednice, Netta je bila optužena za plagijat i kopiranje pjesme američke rock grupe The White Stripes. Natjecanje se sljedeće godine ipak održalo u Izraelu, no pjevač Jack White (48) naveden je kao jedan od autora pjesme Toy.

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

Portugalac Salvador Sobral (34) svojoj je zemlji donio prvu eurovozijsku pobjedu 2017. godine u Kijevu. Prije Sobrala Portugal je bio zemlja s najviše sudjelovanja bez pobjede na Eurosongu, no on im je donio najveće ocjene žirija u dotadašnjoj povijesti natjecanja.

Smatra se da je najjači adut izvedbe emocija, s obzirom na to da nije bilo pratećih vokala ni koreografije. Mnogi su komentirali da je natjecanje bilo nepravedno, dodijelivši pobjedu Portugalcu samo radi njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

LET 3 - Mama ŠČ!

Naš riječki bend LET 3 sa zanimljivim kostimima, rekvizitima raketa i osebujnim stihovima donijeli su Hrvatskoj 13.mjesto, a time i najbolji plasman u posljednjih nekoliko godina. Za vrijeme njihovog performansa cijelom se dvoranom orilo 'ŠČ!' i publika je tijekom nastupa plesala uz taktove pjesme.

Tekst je hrvatski glazbeni odgovor na rusku agresiju. Mama predstavlja Majku Rusiju, dok je mali krokodilski psihopat metafora za ruskog predsjednika.

Lordi - Hard Rock Hallelujah

Hard rock bend Lordi jedan je od kontroverznijih i bizarnijih nastupa na Eurosongu u kojem su izvođači nosili kostime čudovišta i koristili rekvizit sjekire. Vrištanje je bilo neizostavan dio izvedbe, a pjesmom se htjelo poručiti da će cijeli svijet preplaviti rock.

Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

Ukrajinski glumac, komičar i pjevač Andrij Danilko (50), poznatiji pod umjetničkim imenom Verka Serduchka, izveo je jedan od bombastičnijih eurovizijskih nastupa. Pjevač je bio obučen u kostim srebrne disko kugle sa sugestivnim brojem 69 na leđima.

Nastup su upotpunile plesačice te prateći pjevači u zlatnim uniformama, dok su harmonikaši cijelu izvedbu digli na novu razinu. Njegov je hit sadržavao riječi na četiri jezika, a stihovi imaju i političku konotaciju.

Måneskin - Zitti E Buoni

Maestralni rimski rock bend Måneskin svojim je energičnim nastupom sve fanove Eurosonga ostavio bez daha. Ova energična ekipa je u crvenim kostimima pjevala o uličarima koji bogatom sloju društva poručuju da budu poslušni i dobri.

Kolale su glasine da je frontmen benda, Damiano David (25), tijekom finalne večeri konzumirao drogu nagnut nad stolić. Pjevač je sve spekulacije demantirao, tvrdeći da je tražio razbijeno staklo po podu. Njihov nastup donio im je svjetsku slavu, dok su autorske pjesme dospjele do top glazbenih ljestvica.

Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix

Austrijski pobjednik Thomas Neuwirth, koji je nastupao kao svoj alter ego Conchita Wurst (35), izveo je jedan od spektakularnijih nastupa.

Metafora uzdizanja feniksa simbol je za transseksualnu transformaciju i oslobođenje od rodnih normi.

Conchita je dokaz da je nekad za odličan nastup dovoljan dobar glas i suvereno vladanje scenom.

Dustin the Turkey - Irelande Douze Pointe

Irski lutkar John Morisson upravljao je lutkom u liku histeričnog purana pod imenom Dustin the Turkey. Šareni kostimi, perje i uvrnut ples svrstali su ovaj nastup među bizarnije u eurovizijskoj povijesti. Tekst pjesme bio je kritički usmjeren prema načinu glasanja na Eurosongu, no groteskni scenski nastup nije ih odveo ni do finala.

Natjecanje Eurosong svake nam godine donese niz upečatljivih i spektakularnih scenskih nastupa, bilo emotivnih, energičnih ili komičnih. Neki nastupi još su uvijek nenadmašivi, a posebice se ističu svojom kretivnošću i vatrenošću.

