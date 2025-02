Vivien iz 'Ljubav je na selu' prijetio bivši dečko: 'Izbacili su me iz stana, tata me spasio'

Vivien Kurtović, mlada glazbenica i kandidatkinja 17. sezone popularnog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", prošle je godine pronašla ljubav s misterioznim Talijanom. Ipak, njihovoj je vezi došao kraj, a Vivien se odlučila posvetiti karijeri. Vrijeme je provodila u Milanu gdje je radila na tri nove pjesme, no iznenada je morala otići k ocu u Švicarskoj nakon neugodne situacije s bivšim dečkom i njegovom prijateljicom.

"Talijan mi je prijetio, a tata me spasio i doveo u Švicarsku", objasnila je Vivien.

"Boravila sam kod njegove prijateljice i ona me izbacila iz stana, a s Talijanom je tajno surađivala. Tko zna na što su oni spremni. Izbacila me iz stana s 20 eura u džepu", otkrila nam je.

"Završila sam s njim za sva vremena. Ona je glumila moju prijateljicu, a radila je sve kako on kaže. Nisam bila svjesna da sam uvučena u paukovu mrežu zla", rekla je, dodavši da su je htjeli okrenuti protiv obitelji s ciljem da s njom mogu manipulirati. Unatoč nezgodnoj situaciji, Vivien trenutno u Švicarskoj uživa s ocem kojemu je iznimno zahvalna.

Podsjetimo, kandidatkinja showa "Ljubav je na selu" nedavno je otkrila razlog njenog prekida s Talijanom.

"Obećao mi je da će me posjetiti za blagdane, no to nije učinio. Poslao mi je zaručnički prsten, ali sam ga odbila. Najbolji način prosidbe je takav da se dogodi spontano. Na moru, na brodu... S glazbom, naravno. A što se njega tiče, iskreno, neka mu je sretno. Mene sreća negdje čeka i imam osjećaj da dolazi uskoro", objasnila je.

Mlada glazbenica i 19 godina stariji Talijan upoznali su se prošlo ljeto u Crnoj Gori te su vezu održavali na daljinu.

