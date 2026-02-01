Sve je spremno za dodjelu Grammyja: Kendrick Lamar lovi devet nagrada, a Trevor Noah se oprašta

Glazbeni svijet večeras gleda prema Los Angelesu, gdje se održava 68. po redu dodjela nagrada Grammy. Najprestižnija glazbena ceremonija okupit će najveće zvijezde današnjice, a večer obećava pregršt uzbuđenja, povijesnih trenutaka i, naravno, spektakularnih nastupa. Kroz program će nas po šesti i posljednji put voditi komičar Trevor Noah, čime završava jednu uspješnu eru vođenja ove manifestacije.

Kendrick Lamar predvodi nominirane

Apsolutni favorit večeri je reper Kendrick Lamar, koji predvodi listu s impresivnih devet nominacija za svoj hvaljeni album GNX. Lamar se natječe u tri glavne kategorije, za album, snimku i pjesmu godine, a bude li mu večer naklonjena, mogao bi ponoviti prošlogodišnji uspjeh kada je pomeo konkurenciju. Odmah iza njega, sa po sedam nominacija, nalaze se pop ikona Lady Gaga, svestrani producent i glazbenik Jack Antonoff te producent Cirkut.

Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

U utrci za album godine (Album of the Year), uz Lamara (GNX) i Gagu (Mayhem), natječu se još Sabrina Carpenter (Man's Best Friend), Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos), Justin Bieber (Swag), Tyler, the Creator (Chromakopia), legendarni duo Clipse (Let God Sort Em Out) te R&B debitant Leon Thomas (Mutt). Zanimljivo je da nitko od nominiranih u ovoj kategoriji dosad nije osvojio ovu prestižnu nagradu, što jamči da ćemo večeras dobiti novog pobjednika.

Foto: Ramon ''tonito'' Zayas/zuma Press/profimedia

Portorikanska zvijezda Bad Bunny ponovno ispisuje povijest kao prvi umjetnik čiji je album na španjolskom jeziku nominiran u sve tri glavne kategorije u istoj godini. Veliki uspjeh postigao je i Jack Antonoff, koji je postao prvi producent nominiran u najvažnijim kategorijama s dva različita izvođača, radeći na albumima Sabrine Carpenter i Kendricka Lamara. Za titulu najboljeg novog izvođača (Best New Artist) bori se osam glazbenika, među kojima su Addison Rae, britanske nade Olivia Dean i Lola Young te Leon Thomas, koji ima ukupno šest nominacija.

Zvjezdani nastupi i posebne posvete

Osim dodjele nagrada, publiku očekuje i bogat glazbeni program. Svoje nove hitove izvest će Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator te Rosé i Bruno Mars, koji će zajedno otpjevati pjesmu "APT.". Na pozornicu se vraća i Justin Bieber, što će biti jedan od njegovih prvih velikih nastupa nakon duže stanke. Poseban trenutak večeri bit će zajednički nastup svih osam nominiranih u kategoriji za najboljeg novog izvođača.

Ceremonija će odati počast i glazbenim velikanima. Ms. Lauryn Hill priprema poseban nastup u čast Roberte Flack i D'Angela, dok će se segment "In Memoriam" održati uz izvedbe Rebe McEntire, Brandy Clark i Lukasa Nelsona. Očekuje se i žestoka rock posveta Ozzyju Osbourneu, za koju će snage udružiti Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Andrew Watt.

Nove kategorije i promjene

Akademija za diskografsku umjetnost i znanost ove je godine uvela i nekoliko noviteta. Kategorija za najbolji country album podijeljena je na dvije: za najbolji suvremeni country album i za najbolji tradicionalni country album. Uz to, uvedena je i potpuno nova kategorija za najbolji omot albuma (Best Album Cover), koja će nagraditi vizualnu kreativnost u dizajnu.

