Od suđenja s bivšom do veze s Kendall Jenner: Ovo su žene koje su pale na šarm Bad Bunnyja

Bad Bunny (31) jedna je od najvećih latino zvijezda današnjice, no kada je riječ o njegovu privatnom životu, posebno ljubavnom, rijetko otkriva detalje. Portorikanski reper, pravog imena Benito Antonio Martínez Ocasio, poznat je po tome da emocije radije izražava kroz glazbu nego intervjue, a odnose gotovo nikada ne komentira javno.

U razgovoru za Vanity Fair 2023. priznao je kako nema potrebu objašnjavati fanovima što se događa u njegovu privatnom životu. “Ne znaju kako se osjećaš, kako živiš, ne znaju ništa i ne želim da znaju”, rekao je. Ipak, njegovi su odnosi s godinama privlačili pažnju javnosti, a posebno veza sa supermodelom Kendall Jenner.

U nastavku donosimo pregled žena koje su obilježile njegov ljubavni život.

Carliz De La Cruz Hernández – prva velika ljubav

Bad Bunnyjeva prva poznata veza bila je s Carliz De La Cruz Hernández, odvjetnicom iz Portorika. Upoznali su se 2011., a zajedno su studirali na Sveučilištu u Portoriku. Njihova veza trajala je nekoliko godina, a navodno su se čak i zaručili 2016., prije nego što su prekinuli. Nakratko su se pomirili 2017., no ubrzo su prekinuli zauvijek.

Godine 2023. Carliz je podnijela tužbu protiv pjevača vrijednu više od 40 milijuna dolara, tvrdeći da je bez njezina dopuštenja koristio snimku njezina glasa u pjesmama “Pa Ti” i “Dos Mil 16”. Slučaj je i dalje u tijeku.

Gabriela Berlingeri – dugogodišnja partnerica iz sjene

Oko 2017. Bad Bunny je započeo vezu s dizajnericom nakita Gabrielom Berlingeri, koju je upoznao u restoranu u Portoriku nakon jednog nastupa. Iako su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, bila je uz njega u najvažnijim trenucima karijere, a pojavila se i u pjesmi “En Casita” s albuma iz 2020. godine.

Zajedno su se rijetko pojavljivali na crvenim tepisima, no 2021. su zajedno pozirali na dodjeli Billboard Latin Music Awardsa. Točan datum prekida nikada nisu potvrdili, no ostali su u dobrim odnosima. Gabriela mu je čak javno čestitala na povijesnoj Grammy pobjedi 2026., kada je njegov album DeBÍ TiRAR MáS FOToS postao prvi album na španjolskom jeziku koji je osvojio nagradu za album godine.

Kendall Jenner – romansa koja je obišla svijet

Najeksponiranija Bad Bunnyjeva veza bila je ona s Kendall Jenner. Par je prvi put povezan u veljači 2023., kada su viđeni zajedno u Los Angelesu, a ubrzo su uslijedila pojavljivanja na Coachelli, Met Gala afterpartyju i NBA utakmicama.

Izvori su tada tvrdili da se “dobro zabavljaju” i da je reper “potpuno drugačiji tip muškarca” od onih s kojima je Kendall ranije izlazila. Nakon gotovo godinu dana veze, prekinuli su krajem 2023., navodno jer “nisu bili na istoj životnoj stranici”.

U svibnju 2024. ponovno su viđeni zajedno na Met Gala afterpartyju, a izvori su potvrdili da su dali još jednu šansu vezi. Ipak, pomirenje nije dugo trajalo te se čini da danas više nisu zajedno.

Iako nikada nije izravno govorio o Kendall, Bad Bunny je u intervjuu za Vanity Fair suptilno spomenuo jezičnu barijeru: “S nekim ljudima pričam engleski… s jednom osobom nisam mogao razgovarati prije”, rekao je, što su mnogi protumačili kao aluziju na Jenner.

Ljubav kroz glazbu, a ne naslove

Iako je njegov ljubavni život često pod povećalom javnosti, Bad Bunny dosljedno ostaje vjeran svojoj filozofiji privatnosti. Kako je rekao za TIME 2025., mnoge njegove pjesme inspirirane su ljudima koje javnost nikada neće moći povezati s njim. “Značenje pjesme može biti odsutnost osobe, ljubavi, ali i mnoge druge stvari koje više ne postoje”, objasnio je.

