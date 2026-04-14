Susjedi bez zadrške o Hariju: 'Ima problema s kockom, diže kredite i gubi nekretnine'

Pjevač Hajrudin Hari Varešanović (65), poznatiji kao Hari Mata Hari rođen je u Sarajevu, a sada ga se rijetko viđa u blizini rodne kuće. Kurir je išao posjetiti kuću gdje je odrastao koja je djelovala zapušteno i trošno, a tamo su sreli njegove susjede.

"Hari je najčešće u inozemstvu ili u Hrvatskoj, pa ga ovdje nećete zateći. Tu žive njegova majka i sestra. U kući boravi više obitelji, a jedan dio pripada i njegovima. Hari povremeno dolazi u posjet, ali se ne zadržava dugo", rekao je njegov susjed za dotičan medij.

"Bolji je kao pjevač nego kao čovjek, to je sigurno. Ne sviđa mi se što je ženskaroš, godinama je varao svoju prvu suprugu. Svi smo to znali, bila je to sramota. Ona je, čini se, posljednja to doznala. Imao je brojne afere i izvanbračno dijete", komentirao je susjed Kuriru i rekao da se nada da je Hari promijenio ponašanje.

Problemi s kockom

Druga susjeda rekla je sprskom mediju da je Varešanović stalno pjevao i imao talenta te da se nije "uzvisio" kao drugi ljudi odavde.

"Po kvartu se godinama priča da ima ozbiljnih problema s kockom. Čula sam i da je zbog toga dizao kredite, što je jako brinulo njegovu obitelj. On to nikada ne bi priznao, ali to se ovdje zna. Izgubio je mnogo nekretnina zbog toga", komentirala je susjeda dotičnom mediju i rekla da ga viđa s vremena na vrijeme te da ju uvijek pozdravi.

Podsjetimo, u medijima se i ranije pisalo kako je Hari Mata Hari, nadimak koji je dobio po istoimenom glazbenom sastavu čiji je bio frontmen, navodno zbog kocke ostao bez svega.

"Hari se godinama kocka i to znaju svi koji ga poznaju i koji su mu bliski. Počelo je iz zabave, rekreativno, ali je s vremenom postao ozbiljan ovisnik o tom poroku. Ulozi su rasli, kao i dobici, no u posljednje vrijeme sreća mu nije bila naklonjena pa je izgubio sve što je ikada dobio na kocki, ali i zaradio pjevanjem", ispričao je za Kurir izvor blizak Varešanoviću.

Tijekom koronavirusa, tražio utjehu u kockarnici

Isti izvor rekao Kuriru da, tijekom pandemije koronavirusa, kada nije bilo nastupa ni koncerata, Hari je tražio utjehu u kockarnicama.

"To mu je bila svakodnevna rutina. Znao je osvojiti pozamašne svote, ponekad bi bio i na nuli, ali je izgubio kontrolu kada je pokušao vratiti izgubljeno pa je satima igrao rulet. Priča se da je prokockao brojne nekretnine koje je godinama stjecao te da je došao u fazu da posuđuje novac i diže kredite kako bi se izvukao iz dugova", tvrdi anonimni izvor srpskom mediju.

Harina sklonost kocki nije novost u bosanskim medijima, neki portali su o tome pisali još 2016. godine, no pjevač je demantirao te navode, a njegovi su ga prijatelji branili i tvrdili da kocka nije njegov porok nego oblik zabave.

